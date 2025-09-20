綺麗なロングヘアに柔らかい表情を見せる姿

兄は俳優、瀬戸康史(37)＝福岡県稲築町出身、義姉は女優の山本美月(34)＝福岡市出身＝の女優が公開したバースデーショットが話題になっている。

「36歳になりました」とXに書き込み、19日に誕生日を迎えたことを報告したのは瀬戸さおり。「いつも支えてくれてる皆様、本当にありがとうございます」と感謝を綴り、シンプルな黒のトップスで柔らかい笑顔を浮かべる近影を添えて「素敵な一年にしたいと思います」とのメッセージで投稿を締めくくっている。

SNS上では「さおりちゃん、お誕生日おめでとうございます！」「これからのご活躍も楽しみにしております」「とっても美人です」「目元お兄さんに似てる」などのコメントが寄せられた。 兄・康史は2011年「江〜姫たちの戦国〜」、15年「花燃ゆ」、22年「鎌倉殿の13人」と3度NHK大河ドラマに、さおりは24年「光る君へ」に出演。また7月に上演された、舞台・こまつ座第154回公演「父と暮せば」にさおりは娘役で出演。終演後に行われたスペシャルトークショーには康史が登場し、兄妹の共演が話題となっていた。