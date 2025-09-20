前節で今季初ゴールの三笘薫、プレミア開幕５戦連続で先発！トッテナムからも得点なるか。高井幸大はメンバー外、デビューは最速で24日
９月20日に開催されるプレミアリーグ第５節で、３位のトッテナムをホームに迎える13位のブライトンが、スターティングメンバーを発表。三笘薫がリーグ開幕から５試合連続で先発入りした。
在籍４年目を数える28歳の日本代表MFは、前節のボーンマス戦（１−２）で待望の今季初ゴールをマーク。しかし、チームは接戦を落とし、マンチェスター・シティ戦（２−１）からの連勝を逃した。今節では、いまひとつ波に乗り切れていないブライトンを、勝利に導く一発を奪えるか。
なお、今夏にトッテナムに加入した後、足底筋膜を負傷した高井幸大は、メンバー外となった。
同クラブを率いるトーマス・フランク監督は19日、高井について「チーム練習復帰にとても近付いている。月曜にはチーム練習できるはずだ。確信している」と説明。24日に行なわれるリーグカップ３回戦、ドンカスター戦でデビューする可能性がある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
