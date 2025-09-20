【J２第30節】首位水戸＆２位長崎はともにドローで順位変動なし！ 徳島が連敗で６位後退…仙台は“みちのくダービー”で３発快勝！
Jリーグは９月20日、J２第30節の10試合を開催した。
３位の千葉は呉屋大翔のゴールで愛媛に１−０で勝利。４位の徳島は札幌に１−２で敗れ、２連敗で６位に後退した。
５位の磐田は藤枝と対戦し、矢村健に２ゴールを決められ、１−２で敗戦。５試合ぶりの黒星となった。
６位の仙台は山形との“みちのくダービー”に臨み、相良竜之介、郷家友太、宮崎鴻の得点で３−１の快勝。７位の大宮は今治に２−３で敗れ、３連敗となった。
また首位の水戸は１点が遠く、いわきと０−０のドロー。２位の長崎は富山と１−１の痛み分けで、同勝点の上位２チームの順位に変動はなかった。
J２第30節の結果は以下のとおり。
藤枝 ２−１ 磐田
仙台 ３−１ 山形
いわき ０−０ 水戸
長崎 １−１ 富山
甲府 １−１ 秋田
大宮 ２−３ 今治
徳島 １−２ 札幌
愛媛 ０−１ 千葉
鳥栖 ４−２ 熊本
大分 １−０ 山口
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
３位の千葉は呉屋大翔のゴールで愛媛に１−０で勝利。４位の徳島は札幌に１−２で敗れ、２連敗で６位に後退した。
５位の磐田は藤枝と対戦し、矢村健に２ゴールを決められ、１−２で敗戦。５試合ぶりの黒星となった。
６位の仙台は山形との“みちのくダービー”に臨み、相良竜之介、郷家友太、宮崎鴻の得点で３−１の快勝。７位の大宮は今治に２−３で敗れ、３連敗となった。
J２第30節の結果は以下のとおり。
藤枝 ２−１ 磐田
仙台 ３−１ 山形
いわき ０−０ 水戸
長崎 １−１ 富山
甲府 １−１ 秋田
大宮 ２−３ 今治
徳島 １−２ 札幌
愛媛 ０−１ 千葉
鳥栖 ４−２ 熊本
大分 １−０ 山口
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介