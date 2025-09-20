「はっきり言って、優勝はたぶんできない。このままだと」首位鹿島の鈴木優磨が危機感を募らせる「押し込まれ続けるサッカーは必ず限界がくる」
勝利の立役者は、危機感を募らせた。
チケット完売のアウェー浦和戦。鹿島は14分、相手のミスを見逃さなかった鈴木優磨のゴールで先制に成功。この１点を守り抜き、１−０で勝利した。
試合後のフラッシュインタビューで、鈴木は「勝点３を取れたことは良かった」と安堵する。だが「情けないゲームで、これじゃ優勝できないですね」とも語った。
「先制点を取ってから、これだけ押し込まれ続けるサッカーは必ず限界がきますし、もっともっと主導権を握ってやらないといけない」
背番号40は、勝利にまったく浮かれていない。
「この大舞台で、ボールを受けるのが怖いっていう選手があまりに多すぎたと思う。こういう舞台だからこそ、やってやる、ボールを寄こせっていう選手がもっともっと出てこないと、チームは成長しない」
続けて「ほんと、はっきり言って、厳しいことを言えば、優勝はたぶんできないです、このままだと」と訴えた。
浦和戦の勝利で首位の座を奪還した鹿島。タイトルを見据える男は、現状に甘んじることなく、さらに高みを目ざしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】浦和に１−０勝利！ 鈴木優磨の決勝弾
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
