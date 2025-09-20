二宮和也さん（42）が19日、第30回釜山国際映画祭で、韓国を代表する俳優たちが参加する人気プログラムに日本人俳優として初参加。自身の俳優人生を振り返りました。

映画祭の『ミッドナイト・パッション部門』に出品された『８番出口』に主演している二宮さん。開幕式のレッドカーペットイベント、そして深夜の公式上映を終えると、『Actors’ House（アクターズハウス）』に参加しました。

『Actors’ House』とは、毎回韓国を代表する俳優たちが出演してきた人気トークプログラム。今年はイ･ビョンホンさん、ソン・イェジンさん、キム・ユジョンさんたち3人の韓国俳優とともに、二宮さんが日本人俳優として初出演しました。

■日本人俳優として初出演『Actors’ House』で大歓声

会場に登場すると「ニノ 〜！」と会場中から拍手と歓声を受けた二宮さん。司会者から「作品によって体の動かし方が違うように感じるのは、長い間 、舞台に立ってきたアーティストとしての感覚とも関係があるのか」という質問を受けると「それはあると思います 」と回答。

二宮さんは、その理由について「嵐で活動している際に、 コンサート中にフリーで動く場面があるのですが、メンバー全員で同じ場所に動くと固まってしまうのでありえないんです。 割とそういう力はグループ活動のお陰で自然と身についてきた気がします。 行かないところに行ってみるとか、あえてそっちに行ってみるとか 、空気の流れを意識しながら動くのは、グループ活動で培われた力です」と、嵐での経験が俳優活動にも生きていることを明かしました。

■「韓国語で皆さんの心を掴むのが夢の一つ」

そして、イベントでは観客からの質問コーナーも。演技をする中で大切にしているポイントについて聞かれた二宮さんは「嵐が全盛期のときは、たくさんいる役者の中で、自分はなぜ呼ばれたのかをよく考えていました。お芝居か、メインのターゲット層を引き込みたいからか、それともバラエティ番組での宣伝で、たくさん動くためなのか…冷静にとらえていました。ですが、最近はそれを全部やろうと動いている点は、過去との違いですね。お芝居に関して一番大事にしていることは、ストレートに言うと“監督に言わせない”こと。キャスト・スタッフ全員が把握している中で、指示出ししても聞かないな、自信があるんだな…と、監督を黙らせられたら成功だと思っているタイプなので、絶対的自信が大事なのかなと思います」と、ファンからの質問に真剣に答えました。

最後に、『Actors’ House』に出演した感想を聞かれると「本当に貴重な経験をいただきありがとうございました。やはり僕は、自分たちで手を尽くしたものが世界に届く仕事をしたいと話をしていて、評価をもらうことが一つの夢でもあったので、８番がみなさんにみていただけたのが嬉しいですし、やってよかったなと思っています。これを機に、二宮が韓国にくるべきだと思っていただけるのであれば、ゲストではなく、レギュラーとしてちゃんと出演したいです。 自分の韓国語で皆さんの心を掴むのが夢の一つに加わりました。が、それは韓国側からオファーこないとはじまらないので、二宮みたいかもって思っていただけたら！ 嵐のことも皆さんが能動的に動いてくださったおかげだと思うので、韓国のみなさんに恩返ししたいと思っています」と語りました。