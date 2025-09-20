TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後9時31分に、高潮警報を別海町、標津町に発表しました。また洪水警報を釧路市音別に発表しました。

【警報エリアを確認】【高潮警報】北海道・別海町、標津町に発表 20日21:31時点

釧路地方では、河川の増水に警戒してください。根室、釧路地方では、暴風に警戒してください。根室地方では、高潮に警戒してください。

避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。

【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□暴風警報
　21日未明から21日朝にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■釧路市音別
□洪水警報【発表】
　21日未明から21日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日未明から21日朝にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■根室市
□暴風警報
　21日未明から21日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■釧路町
□暴風警報
　21日未明から21日朝にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■厚岸町
□暴風警報
　21日未明から21日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■浜中町
□暴風警報
　21日未明から21日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■白糠町
□暴風警報
　21日未明から21日朝にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■別海町
□高潮警報【発表】
　21日3時頃から21日6時頃にかけて警戒
　ピーク時間　21日6時頃
　予想最高潮位　1.2m

■標津町
□高潮警報【発表】
　21日3時頃から21日6時頃にかけて警戒
　ピーク時間　21日6時頃
　予想最高潮位　1.3m