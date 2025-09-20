気象台は、午後9時31分に、高潮警報を別海町、標津町に発表しました。また洪水警報を釧路市音別に発表しました。

【警報エリアを確認】【高潮警報】北海道・別海町、標津町に発表 20日21:31時点

釧路地方では、河川の増水に警戒してください。根室、釧路地方では、暴風に警戒してください。根室地方では、高潮に警戒してください。

避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。

【警報（発表中）と予報値】

■釧路市釧路

□暴風警報

21日未明から21日朝にかけて警戒

風向 東

・海上

最大風速 25m/s



■釧路市音別

□洪水警報【発表】

21日未明から21日朝にかけて警戒



□暴風警報

21日未明から21日朝にかけて警戒

風向 東

・海上

最大風速 25m/s



■根室市

□暴風警報

21日未明から21日朝にかけて警戒

風向 東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



■釧路町

□暴風警報

21日未明から21日朝にかけて警戒

風向 東

・海上

最大風速 25m/s



■厚岸町

□暴風警報

21日未明から21日朝にかけて警戒

風向 東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



■浜中町

□暴風警報

21日未明から21日朝にかけて警戒

風向 東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



■白糠町

□暴風警報

21日未明から21日朝にかけて警戒

風向 東

・海上

最大風速 25m/s



■別海町

□高潮警報【発表】

21日3時頃から21日6時頃にかけて警戒

ピーク時間 21日6時頃

予想最高潮位 1.2m



■標津町

□高潮警報【発表】

21日3時頃から21日6時頃にかけて警戒

ピーク時間 21日6時頃

予想最高潮位 1.3m



