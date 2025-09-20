【高潮警報】北海道・別海町、標津町に発表 20日21:31時点
気象台は、午後9時31分に、高潮警報を別海町、標津町に発表しました。また洪水警報を釧路市音別に発表しました。
釧路地方では、河川の増水に警戒してください。根室、釧路地方では、暴風に警戒してください。根室地方では、高潮に警戒してください。
避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□暴風警報
21日未明から21日朝にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
■釧路市音別
□洪水警報【発表】
21日未明から21日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日未明から21日朝にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
■根室市
□暴風警報
21日未明から21日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■釧路町
□暴風警報
21日未明から21日朝にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
■厚岸町
□暴風警報
21日未明から21日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■浜中町
□暴風警報
21日未明から21日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■白糠町
□暴風警報
21日未明から21日朝にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
■別海町
□高潮警報【発表】
21日3時頃から21日6時頃にかけて警戒
ピーク時間 21日6時頃
予想最高潮位 1.2m
■標津町
□高潮警報【発表】
21日3時頃から21日6時頃にかけて警戒
ピーク時間 21日6時頃
予想最高潮位 1.3m