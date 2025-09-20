妊娠中に不倫する男性は多いといいますが、女性からしてみたらかなり悪質でタチが悪いですよね。不倫した男性は、自分を守ろうと正当化して言い訳ばかりしますが、不倫は不倫。しっかり反省してもらわないといけませんよね。今回は、妻が妊娠中に不倫した夫の話をご紹介いたします。

家庭で居場所がなくなった

「妻は妊娠がきっかけで性格が豹変しました。それまでは穏やかでやさしい人だったけど、つわりがひどいとかで常にイライラしてて。俺が食器洗いをやるって言ったのに『私が洗ったから』『どうせ口だけのくせに』と、いちいち喧嘩になるような言い方をしてきて、次第に家に帰るのがストレスになってきたんですよね。しかも、妊娠中で仕方ないとはいえ、どんどん体が丸くなる妻を女として見れなくなってきて。

そんなとき、俺のことを慕ってくれる職場の後輩と不倫。しかし、すぐにバレて妻にこっぴどく叱られた上に、妻の両親にも『妊娠中に不倫とは何事だ！』と叱責され、家庭で俺の居場所はなくなりました……」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 不倫は許されないことですが、奥さんの妊娠中の不倫はさらに罪深いですよね。奥さんの変化を思いやれなかった罰だと思って、しっかり反省しましょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。