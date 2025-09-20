[9.20 ブンデスリーガ第4節](ヴェーザーシュタディオン)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ブレーメン]

先発

GK 30 長田澪

DF 3 菅原由勢

DF 27 フェリックス・アグ

DF 31 カリム・クリバリ

DF 32 マルコ・フリードル

MF 6 イェンス・ステーイ

MF 11 ユスティン・エンジンマー

MF 14 セネ・ライネン

MF 18 カメロン・プエルタス

MF 20 ロマーノ・シュミット

FW 17 マルコ・グリュル

控え

GK 13 カール・ハイン

DF 5 アモス・ピーパー

DF 23 アイザック・シュミット

MF 10 レオナルド・ビッテンコート

MF 21 イサク・ハンセン・アーロン

MF 24 P. Čović

MF 28 スケリー・アルヴェロ

FW 9 ケケ・トップ

FW 44 ビクター・ボニフェイス

監督

Horst Steffen

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 9 ルーカス・ヘーラー

MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

FW 20 ジュニア・アダム

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 5 アントニー・ユング

DF 29 フィリップ・トロイ

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 14 鈴木唯人

MF 27 ニコラス・ヘフラー

FW 7 デリー・シャーハント

FW 18 エレン・ディンクチ

FW 31 イゴール・マタノビッチ

監督

ユリアン・シュスター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります