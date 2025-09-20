ブレーメンvsフライブルク スタメン発表
[9.20 ブンデスリーガ第4節](ヴェーザーシュタディオン)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ブレーメン]
先発
GK 30 長田澪
DF 3 菅原由勢
DF 27 フェリックス・アグ
DF 31 カリム・クリバリ
DF 32 マルコ・フリードル
MF 6 イェンス・ステーイ
MF 11 ユスティン・エンジンマー
MF 14 セネ・ライネン
MF 18 カメロン・プエルタス
MF 20 ロマーノ・シュミット
FW 17 マルコ・グリュル
控え
GK 13 カール・ハイン
DF 5 アモス・ピーパー
DF 23 アイザック・シュミット
MF 10 レオナルド・ビッテンコート
MF 21 イサク・ハンセン・アーロン
MF 24 P. Čović
MF 28 スケリー・アルヴェロ
FW 9 ケケ・トップ
FW 44 ビクター・ボニフェイス
監督
Horst Steffen
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 5 アントニー・ユング
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 14 鈴木唯人
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 7 デリー・シャーハント
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります