首位・京都が11試合ぶり黒星…清水がMF矢島慎也弾で完封勝利
[9.20 J1第30節 京都 0-1 清水 サンガS]
J1は20日、各地で第30節を開催した。首位で今節を迎えた京都サンガF.C.は清水エスパルスと対戦し、0-1で敗戦。5月25日の東京ヴェルディ戦(●0-1)以来リーグ戦11試合ぶりの黒星となった。
清水は前半7分、左サイドからの折り返しにFW高橋利樹が反応。DF佐藤響と競り合ったところで倒れると当初はノーファウルの判定だったが、VARの介入を経てPKを獲得した。ところが高橋が自ら蹴ったPKはクロスバーを直撃して先制には至らなかった。
対する京都は前半18分、MF松田天馬が縦パスを受けて前進してラストパス。落としを受けたMFレオ・ゴメスが右足でダイレクトシュートを放つも、GK梅田透吾の正面に飛んだ。前半はスコアレスで終了した。
京都は後半8分、松田が相手GKにプレスをかけてあわやという場面を作ったが、奪いきれない。同15分にFW原大智が放ったシュートはGKに防がれた。
すると後半30分、清水が試合を動かした。中央右寄りのパス交換からDF住吉ジェラニレショーンが絶妙なスルーパスを出してDF高木践が右サイドを抜け出す。高木の折り返しをMF矢島慎也が合わせて先制した。
追いかける京都は後半33分、MFジョアン・ペドロのパスから走り込んだMF中野瑠馬がシュートするも、ゴール左に流れたボールはGK梅田がセーブ。直後には原がゴール前からヘディングシュートを放ったが、再びGKに防がれた。
京都は猛攻を仕掛けて同点を目指すも、得点を奪えずにタイムアップ。清水が敵地で3ポイントを獲得した。
