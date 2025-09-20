【ZARA新作】が大優勝ーーッ！ 40・50代のサマ見え♡「ブラウンアイテム」

朝晩は少しずつ涼しくなってきて、秋のおしゃれを楽しみたい頃。そんな今こそチェックしたいのが、【ZARA（ザラ）】の新作「ブラウンアイテム」。今季外せないトレンドカラーでもあるブラウンは、深みがあり、40・50代の装いを品よく、ぐっとこなれて見せてくれそうです。今回は、サマ見えが狙えそうなシャツやシューズなどをピックアップ。この秋のおしゃれ計画に早速加えてみて。

深めV × 襟付きで好印象！ 上品な透け感が大人っぽい

【ZARA】「リボン付きセミシースルーシャツ」\3,590（税込）

深めVネックが顔まわりをすっきり見せてくれそうなうえ、襟付きだから程よいきちんと感もキープしてくれそうなのがミドル世代に嬉しいポイント。ほどよい透け感やウエストのシャーリングで自然な立体感が生まれ、シンプルながら印象的なスタイリングになりそう。ジュエルボタンのきらめきがさりげなくアクセントになり、ブラウンで心配な地味見えを回避してくれそうです。

プリーツウエストで体型をおしゃれにカムフラージュ

【ZARA】「プリーツウエスト マッチングニットワンピース」\13,590（税込）

軽やかなセミシースルー素材が、シンプルなシルエットに抜けを作るクルーネックワンピース。プリーツ入りのウエストが自然にシェイプして、気になる体型をさりげなくカバーしてくれそうです。一枚で着映えが狙えるデザインだから、コーデに迷った日に頼れる存在に。

【ZARA】「細長ショルダーバッグ」\5,990（税込）

細長いシルエットが今年らしいショルダーバッグ。メタルディテール付きストラップが大人のエッジを効かせてくれそうです。2つの仕切りとジッパーポケット付きで、機能性に期待できそう。カジュアルにもきれいめにも合わせやすいブラウンカラーで、通勤からお出かけまで幅広く活躍しそうです。

フラットで気軽に取り入れやすい！ レースアップが今どき

【ZARA】「レースアップフラットシューズ」\7,990（税込）

柔らかなブラウンが足元をナチュラルに仕上げてくれそうなデッキシューズ。ギャザーディテールとレースアップでほどよい立体感が生まれ、フラットでも品よく見せてくれそうです。シアーソックスやルーズソックスを合わせて、足元を今季らしく更新するのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K