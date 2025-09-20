Official髭男dismが、最新曲「らしさ」のライブ映像を公開した。

本映像は、8月16日に出演した＜SUMMER SONIC TOKYO＞でのパフォーマンス映像で、「らしさ」初披露のステージとなっている。

背面のLEDには歌詞をのせたアニメーション映像が映し出され、楽曲の疾走感と共に、競争の中での葛藤や挫折に抗いながら立ち向かうすべての人へのエール、讃歌となる歌詞が心震わせる映像となっている。





◾️映画『ひゃくえむ。』 Ⓒ魚豊・講談社／『ひゃくえむ。』製作委員会 ［公開］2025年9月19日（金）全国公開

［声の出演］松坂桃李 染谷将太

笠間 淳 高橋李依 田中有紀

種粼敦美 悠木 碧

内田雄馬 内山昂輝 津田健次郎

［原作］魚豊『ひゃくえむ。』（講談社「マガジンポケット」所載）

［監督］岩井澤健治

［脚本］むとうやすゆき

［キャラクターデザイン・総作画監督］小嶋慶祐

［音楽］堤 博明

［主題歌］Official髭男dism「らしさ」（IRORI Records ／ PONY CANYON）

［美術監督］山口渓観薫

［色彩設計］松島英子

［撮影監督］駒月麻顕

［編集］宮崎 歩

［音楽ディレクター］池田貴博

［サウンドデザイン］大河原 将

［キャスティング］池田 舞、松本晏純

［音響制作担当］今西栄介

［プロデューサー］寺田悠輔、片山悠樹、武次 茜

［アニメーション制作］ロックンロール・マウンテン

［製作］『ひゃくえむ。』製作委員会（ポニーキャニオン／TBSテレビ／アスミック・エース／GKIDS）

［配給］ポニーキャニオン／アスミック・エース ［公式サイト］https://hyakuemu-anime.com

［公式X］https://x.com/hyakuemu_anime ■ストーリー

生まれつき足が速く、「友達」も「居場所」も手に入れてきたトガシと、

辛い現実を忘れるため、ただがむしゃらに走っていた転校生の小宮。

トガシは、そんな小宮に速く走る方法を教え、放課後２人で練習を重ねる。

打ち込むものを見つけ、貪欲に記録を追うようになる小宮。

次第に２人は１００ｍ走を通して、ライバルとも親友ともいえる関係になっていった。 数年後、天才ランナーとして名を馳せるも、勝ち続けなければいけない恐怖に怯えるトガシの前に

トップランナーの一人となった小宮が現れる――。

◾️＜Official髭男dism one-man live in TOYOTA ARENA TOKYO＞

日時：2025年10月11日（土）、12日（日）

開場／開演時間：18:00／19:00 ※両日共通

会場：TOYOTA ARENA TOKYO

TOYOTA ARENA TOKYO公式WEBサイト：https://www.toyota-arena-tokyo.jp/ ▼券種／料金

指定席：11,000円（税込）

指定親子席：大人11,000円（税込）・こども5,500円（税込）

ステージバックサイド席：11,000円（税込） ▼チケット販売

オフィシャルHP先行：8月9日（土）12:00〜8月20日（火）23:59 ※チケット詳細、注意事項等は「Official髭男dism one-man live in TOYOTA ARENA TOKYO」特設サイトをご確認ください。

https://event.higedan.com/feature/onemanlive_2025

◾️『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』

【公開日】2025年10月17日（金）TOHOシネマズ日比谷ほか全国47都道府県の劇場で公開

※本作は劇場上映用に編集された内容となります。

※上映劇場、上映時間は追って発表となります。 【料金／席種】

全席指定 3,300円（税込）

※映画館によって一部追加料金が必要なお座席がございます。

※学生割引、障がい者割引は2,800円となります。

※各種割引券、招待券使用不可。

サービスデイ割り、シニア割りはございません。 【ムビチケ前売り券（オンライン）】

販売ページ：https://ticket.moviewalker.jp/film/089785?from=official

前売り料金：3,000円（税込）

購入者特典：購入時にライブ写真を使用したオリジナル壁紙、着券時に購入者限定のムビチケデジタルカードをプレゼント。 劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025 特設サイト

https://higedan-stadium-movie.com