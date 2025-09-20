黒夢、＜CORKSCREW 2025 追加公演＞決定
黒夢が、開催中のZeppツアー＜CORKSCREW 2025＞の最終日である愛知・名古屋公演でこのツアーの追加公演を発表した。
ライブの詳細や今後の情報は、黒夢のオフィシャルXをチェックして欲しい。
また、メジャーデビュー記念日にもあたる2月9日に東京ガーデンシアターにて行われた、黒夢10年ぶりの復活ライブ＜CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX＞を収録したBlu-rayも現在発売中だ。「少年」「Like@Angel」他、当日演奏された全21曲を収録。初回限定盤にはドキュメント映像『“CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX” to “Zepp TOUR CORKSCREW”』を収録した特典ディスクが封入されている。
◾️＜黒夢『CORKSCREW 2025 追加公演』＞
2026年2月16日（月）Zepp HANEDA
2月17日（火）Zepp HANEDA
◾️『CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX』
発売中
◆初回限定盤
品番：YCXW10035〜6 形態：Blu-ray2枚
仕様：スリーブ入りデジパック（見開き2面トレイ）
定価：12,100円（税込）
購入：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1193
○Disc.1（Blu-ray）
CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX TOKYO GARDEN THEATER 2025.02.09
01．FAKE STAR
02．Suck me!
03．SPOON & CAFFEINE
04．CAN’T SEE YARD
05．BARTER
06．BAD SPEED PLAY
07．HELLO, CP ISOLATION
08．YA-YA-YA!
09．MARIA
10．MASTURBATING SMILE
11．FASTER BEAT
12．ROCK’N’ROLL
13．C.Y.HEAD
14．CANDY
15．後遺症 -aftereffect-
16．Sick
17．少年
18．カマキリ
19．Spray
20．NEEDLESS
21．Like＠Angel
○Disc.2（Blu-ray） ※初回限定盤特典ディスク
“CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX” to “Zepp TOUR CORKSCREW”
◆通常盤
品番：YCXW10037 形態：Blu-ray
定価：8,800円（税込）
購入：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1194
○Disc（Blu-ray） ※【初回限定盤】と内容共通
CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX
TOKYO GARDEN THEATER 2025.02.09
◾️＜LIVE AZUMA 2025＞
2025年
10月19日（日） 福島・あづま総合運動公園
10TH ANNIVERSARY LUNATIC FEST. 2025
11月09日（日） 千葉・幕張メッセ展示ホール9〜11
BRAHMAN 30TH ANNIVERSARY 尽未来祭2025
11月22日（土） 千葉・幕張メッセ国際展示場9₋11ホール
MUSIC BAR ROCKROCK30周年記念イベントROCK BEYOND ROCK Vol.2
11月24日（火・祝） インテックス大阪５号館
KTR pre.『THE REVENGE』
12月7日（日）Zepp Haneda
響都超特急2025 〜KYOTO ULTRA EXPRESS〜
12月14日（日） 京都パルスプラザ
