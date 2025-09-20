黒夢が、開催中のZeppツアー＜CORKSCREW 2025＞の最終日である愛知・名古屋公演でこのツアーの追加公演を発表した。

ライブの詳細や今後の情報は、黒夢のオフィシャルXをチェックして欲しい。

また、メジャーデビュー記念日にもあたる2月9日に東京ガーデンシアターにて行われた、黒夢10年ぶりの復活ライブ＜CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX＞を収録したBlu-rayも現在発売中だ。「少年」「Like@Angel」他、当日演奏された全21曲を収録。初回限定盤にはドキュメント映像『“CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX” to “Zepp TOUR CORKSCREW”』を収録した特典ディスクが封入されている。

◾️＜黒夢『CORKSCREW 2025 追加公演』＞

2026年2月16日（月）Zepp HANEDA
2月17日（火）Zepp HANEDA

◾️『CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX』
発売中

◆初回限定盤
品番：YCXW10035〜6　形態：Blu-ray2枚
仕様：スリーブ入りデジパック（見開き2面トレイ）
定価：12,100円（税込）
購入：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1193

○Disc.1（Blu-ray）　
CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX　TOKYO GARDEN THEATER 2025.02.09
01．FAKE STAR
02．Suck me!
03．SPOON & CAFFEINE
04．CAN’T SEE YARD
05．BARTER
06．BAD SPEED PLAY
07．HELLO, CP ISOLATION
08．YA-YA-YA!
09．MARIA
10．MASTURBATING SMILE
11．FASTER BEAT
12．ROCK’N’ROLL
13．C.Y.HEAD
14．CANDY
15．後遺症 -aftereffect-
16．Sick
17．少年
18．カマキリ
19．Spray
20．NEEDLESS
21．Like＠Angel

○Disc.2（Blu-ray）　※初回限定盤特典ディスク
“CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX” to “Zepp TOUR CORKSCREW”

◆通常盤
品番：YCXW10037　形態：Blu-ray
定価：8,800円（税込）
購入：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1194

○Disc（Blu-ray）　※【初回限定盤】と内容共通
CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX
TOKYO GARDEN THEATER 2025.02.09

◾️＜LIVE AZUMA 2025＞

2025年
10月19日（日） 福島・あづま総合運動公園
10TH ANNIVERSARY　LUNATIC FEST. 2025
11月09日（日） 千葉・幕張メッセ展示ホール9〜11
BRAHMAN 30TH ANNIVERSARY 尽未来祭2025​
11月22日（土） 千葉・幕張メッセ国際展示場9₋11ホール​
MUSIC BAR ROCKROCK30周年記念イベント​ROCK BEYOND ROCK Vol.2
11月24日（火・祝） インテックス大阪​５号館
KTR pre.『THE REVENGE』
12月7日（日）Zepp Haneda
響都超特急2025 〜KYOTO ULTRA EXPRESS〜
12月14日（日） 京都パルスプラザ

