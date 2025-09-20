Mカップ女性の壮絶な引越し準備に密着。Mカップが圧迫して段ボールを持てない、持ったまま廊下を通れないなどの苦労が明らかになった。

【映像】Mカップ女性の白衣姿&引っ越し準備する様子

9月19日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#3が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは高橋真麻。

#3では胸囲が130cmのMカップ女子・水沢みくさん（仮名）の日常に密着。取材スタッフが自宅を訪問すると、水沢さんは引越しの荷造り中だった。

引越しする理由の一つは「階段」。現在2階に住んでいる水沢さんは階段を降りる時にMカップが視界を遮り、足元が見えず恐怖を感じるそう。

引越し準備でもMカップならではの苦労が浮き彫りに。段ボールを持ち上げようとしてもMカップが段ボールに干渉し、底に手が届かずとても運びづらい。MEGUMIは「うわー大変だ！」と同情した。

ほかにも、段ボールを持ったままだと廊下を通れない苦労も。脚立から降りる時も「めっちゃ怖かったです。前が見えないので…」と足で地面を探りながら慎重に降りていた。