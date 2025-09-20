【ニューヨーク＝小林泰裕】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は１９日、日本製鉄傘下の米鉄鋼大手ＵＳスチールによる製鉄所の生産停止計画を、トランプ米政権が「黄金株」の権限行使を示唆して阻止したと報じた。

黄金株は重要な経営事項に関する拒否権を持つ株式で、日鉄によるＵＳスチール買収に反対していた米政権の求めに応じて付与された。政府による経営への介入が早くも判明した形だ。

報道などによれば、ＵＳスチールは今月５日、米中西部イリノイ州の製鉄所での鉄鋼製品の生産を１１月で停止する方針を従業員に通知した。製鉄所自体は閉鎖せず、約８００人の従業員は当面の間、施設の維持管理作業に従事させ、給与の支払いは続ける計画だった。

ＷＳＪによると、日鉄はＵＳスチール買収時に米政府と結んだ国家安全保障協定で、この製鉄所は２０２７年まで操業を続けると約束していた。生産停止計画を知ったラトニック米商務長官はＵＳスチールのデビッド・ブリット最高経営責任者（ＣＥＯ）に電話し、政権が黄金株による拒否権を行使する可能性に言及し、操業継続を迫ったという。

ＵＳスチールは１９日、読売新聞の取材に、生産停止計画を撤回したと認めた。日鉄の広報担当者は「米政府とは前向きで建設的な対話をしている」と話した。

日鉄は６月、１４１億ドル（約２兆円）を投じてＵＳスチールを完全子会社化した。米政府は黄金株に基づき、ＵＳスチールの工場閉鎖や生産拠点の国外移転などに対する拒否権を持つ。