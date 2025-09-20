【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（9月19日・日本時間20日／ロサンゼルス）

【映像】バーンズがスタンドに！カメラに「22」見せる姿

ドジャースで本拠最終登板を迎えた“レジェンド”カーショーの勇姿を見届けようと観客が詰めかける中、現地の中継カメラが映した人物とその動きが注目を集めている。

日本時間20日、大谷翔平投手が「1番・DH」で出場したジャイアンツ戦は、ドジャース一筋18年、通算222勝を挙げた左腕が今季限りでの現役引退を発表した翌日の一戦だった。37歳の“ラストゲーム”には本拠地ドジャー・スタジアムに多くの観客が訪れたが、そこにはまさかの人物が来場していた。

登板前から場内のあちらこちらからスタンディングオベーションが起こる華々しいスタート。カーショー自身もその期待に応える中、4回表のジャイアンツの攻撃時に中継カメラがスタンドを捉えた際のことだ。そこにいたのはカーショーの専属捕手として今季途中までドジャースでプレーしたオースティン・バーンズ捕手ら、元チームメイトの姿が。全員が背番号「22」のユニフォームを着用する粋な計らいを見せていたが、中でもカーショーの女房役を務めてきたバーンズのおどけた様子が際立っていた。

カメラを向けられると、ユニフォームを見せるような仕草で応じるも、もちろん、グラウンドは緊迫の試合真っ只中。バーンズは自身の身振りを使いながら「今、試合を観てるんだよ！」とでも言うようにジェスチャーしながらおどけている様子が映し出されていた。

それでも、きちんと「背番号22」が見えるように振る舞うあたり、さすが気遣いの行き届いた“カーショーの元恋女房”といったところだろうか。レジェンドの登板中に訪れたほっこりする一幕だった。そんな元同僚の声援に応えるように、カーショーは5回途中まで投げて2失点、6奪三振の熱投。試合も大谷に52号となる逆転の“惜別”3ランが飛び出すなど、ドジャースが勝利を収めてポストシーズン進出を決めた。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）