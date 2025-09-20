◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

男子4×100mリレー予選が20日に行われ、バトンミスで強豪が敗れる波乱が続出しました。

1組目では、パリオリンピック金メダルのカナダが37秒85のトップで予選突破。2着アメリカも200m王者のノア・ライルズ選手を温存する中、37秒98で通過します。

しかし、100mで金、銀と上位2人を出したジャマイカは、バトンがつながらず。パリオリンピックに続き、予選敗退となりました。

2組目では、ガーナが37秒79で全体トップ。オランダが37秒95の2着で続き、日本は38秒07の3着で予選突破を決めました。一方でパリオリンピック銀メダルの南アフリカや銅メダルのイギリスがバトンミスで敗退。各組、強豪に波乱の予選となりました。

決勝は大会最終日の21日。日本は2019年のドーハ大会以来3大会ぶりのメダルがかかります。

▽予選突破チーム(予選タイム)ガーナ(37秒79)カナダ(37秒85)オランダ(37秒95)アメリカ(37秒98)日本(38秒07)ドイツ(38秒12)オーストラリア(38秒21)フランス(38秒34)