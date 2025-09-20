３大会ぶりのメダルへ好発進だ。陸上の世界選手権８日目（２０日、東京・国立競技場）、男子４００メートルリレーの予選が行われ、日本は３８秒０７で２組３位。全体５位で２１日の決勝にコマを進めた。

１走・小池祐貴（住友電工）、２走・柳田大輝（東洋大）が上位争いを演じると、３走・桐生祥秀（日本生命）も粘りの走りで４走・鵜沢飛羽（ＪＡＬ）へバトンをつなぐ。鵜沢は力強い走りでゴールに飛び込んだ。レース後の鵜沢は「走る前まではちょっと緊張していたけど、このメンバーがいるので、緊張する必要ないなと思った。もらったバトンをいち早くゴールに持って行くだけだった」と声を弾ませた。

桐生は１３日の１００メートルで無念の予選敗退に終わったが「自分のレースは１週間見ていない」とリレーに全集中。「みんなといろんなバトンをやりながら、どんどんどんどん会話が増えてきたので、最高の状態で明日を迎えられる。歓声が上がるようにメダルを取ってゴールしたい」と力を込めた。

決勝は２０１９年世界選手権以来のメダルを狙う一戦だ。小池は「もうバトンを攻めるのと、雰囲気に乗っかって思いっきり走るだけ。もう仲良くやりましょう」とニヤリ。爛螢譟嫉瓩最終日に主役の座を勝ち取ることはできるか。