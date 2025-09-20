切るだけで【こなれ40・50代】♡「レイヤーカット」って、やっぱ大当たりかもーーッ！

髪型を大きく変えなくても、レイヤーを入れるだけで印象は見違えるもの。軽やかな動きやふんわりとしたボリュームが加わることで、雰囲気も華やかに。今回は、吉祥寺の人気美容師@miiika241さんのInstagram投稿から、大人世代にぴったりの「レイヤーカット」をご紹介します。

グレージュで上品見えするナチュラルレイヤースタイル

ミディアムの長さを活かし、程よくレイヤーを入れて上品に仕上げたスタイル。グレージュカラーで透明感と落ち着いた雰囲気を両立。トップにはふんわりと毛束感を出し、ベース部分は肩に触れて自然に外ハネに。全体的に柔らかくまとまりつつ、動きも感じられる大人らしいレイヤースタイルです。

透け感ブラウンが映える上品レイヤー

スモーキーなブラウンカラーに透け感を加えた、柔らかな雰囲気のレイヤースタイル。トップ部分は毛束を拾うようにカールをつけることで、立体感が生まれて華やかな印象に。派手すぎないのに程よい存在感があるので、日常にも特別なシーンにもフィットしそうです。

ヘルシーなくびれレイヤーミディ

こちらはくびれシルエットを意識したレイヤーミディ。毛先にはプツッと感を残すことで、トレンド感のある表情に◎ トップは繊細な毛束感を出すようにレイヤーを入れているため、ストレートでも動きが出やすいうえ、柔らかなベージュカラーと相まって、ヘルシーかつ軽やかな雰囲気に仕上がっています。

アッシュグレージュで作るラフなロングレイヤー

ロングヘアにたっぷりとレイヤーを加えた、軽やかなスタイル。アッシュグレージュのカラーが、落ち着いた大人の雰囲気と透明感を両立しています。毛先はラフに動くようにカットされ、ウルフっぽいニュアンスが加わるのもポイント。全体を柔らかく見せつつ、縦のラインが強調されることでスタイルアップ効果も期待できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里