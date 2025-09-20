元Juice=Juiceのメンバーで、現在はソロ歌手・タレントとして活動する稲場愛香（27）が、5冊目の写真集（タイトル未定、ワニブックス）を11月15日に発売することが18日、分かった。



【写真】「裏」テーマ、背中を大胆に露出！絶妙な肉付き

自身の名前にちなみ「香り」がテーマ。撮影は台湾で行った。ジャスミン、ローズマリー、ラベンダーなどをイメージした衣装を着用。水着だけでなく初のランジェリーにも挑戦した。



2年ぶりの写真集発売に稲場は「年齢的にもかなり大人になってきたので、今だから見せられる、今もまだ見せられる、どちらの私も表現したいと挑みました！」と思いを吐露。さらに「裏テーマは『背中！』とスタッフさんと話していたほど、背中！背中！背中！という感じで、ひたすら大胆に背中をみせた衣装やポーズに注目してもらいたいです！（ダンスで培った背筋がとても役に立ちました笑）」とアピールした。



稲場は2022年にJuice=Juiceを卒業した後もソロ活動を継続。アイドル時代から“あざとい”キャラに定評があり、TikTokショートドラマアカウント「寄り道ドラマ」では27歳ながら女子高生姿も見せている。



