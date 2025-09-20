リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦の営み」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

「増えた」人は6.25％にとどまるも…

調査は2025年3月17日、全国の20〜59歳までの既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人（男性1494人、女性1506人）から有効回答を得ています。年代構成は、20代が161人、30代が525人、40代が979人、50代が1335人です。

まず、全回答者に「夫婦の営みはあるか」を聞いたところ、男性の48.8％、女性の41.9％が「はい（ある）」と回答。全体では、3000人中1360人（45.33％）が「夫婦の営みがある」と答えました。一方で「ない」と答えた人は全体の54.67％（1640人）に上っており、「夫婦の営みがない」人の方がやや多くなっています。

では、結婚前と結婚後で、夫婦の営みに変化はあったのでしょうか。

夫婦の営みが「ある」と回答した人（1360人）に「夫婦の営みの頻度は結婚前後で変わったか」を聞いた結果、圧倒的多数となったのは「結婚前より減った」（871人）でした。これは「ある」と回答した人の64.04％にあたります。一方、「増えた」と回答した人は85人（6.25％）にとどまっています。

年代別では、年代が上がるほど「減った」と感じている人の割合が高くなる傾向がみられ、20代と50代の間には約22％の差が出たことが明らかに。一方で、どの年代にも「増えた」と感じる人が一定数おり、50代でも20人（4.58％）が「増えた」と回答していることが分かりました。

また、「夫婦の営みに満足しているか」については、「とても満足」「まあまあ満足」と回答した人の合計が732人（53.83％）となり、「ある」と回答した人の半数以上が満足しているという結果に。一方、「やや不満足」「不満足」と回答した人の合計も205人（15.07％）に上り、1割を超えました。特に男性側に不満の声が多かったといい、同社は「より積極的な関係性を望んでいる傾向がうかがえます」と分析しています。

既婚者の皆さん、「夫婦の営み」はありますか？ それとも……？