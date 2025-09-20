顔も頭皮も、この1台で。「TILLET SMART-GEAR」が拓く新しいケア習慣

年を重ねるごとに気になるのが肌や頭皮の衰え。自宅でできるスキンケアには限界があるとわかっていても、サロンに通うのはちょっとハードルが高い…、と思っている人に朗報です。

1台で6つの機能を持つ高機能美容ギア「TILLET SMART-GEAR」（10万8900円）が医美機器製造の渡久クリエイトから登場。エレクトロポレーション、イオン導入、EMS、LED、バイブレーション、そして美容業界や病院などで使用されるラジオ波の6つの機能を1台に搭載した多機能美顔器で、自宅にいながら手軽に使用できます。

イオン電荷の性質を利用して美容成分を肌に届ける“イオン導入”、特殊波形の電気パルスにより美容成分を深く浸透させる“エレクトロポレーション”、叩く・揉むの微弱電流が叶える地肌のエクササイズ“EMS”、肌内部から感じる温感で血行を促進し、新陳代謝を高める“ラジオ波”。

そして、植物の成長にも用いられる赤色光線で肌のターンオーバーを活性化させる“赤色LED”、毎分8600回の特殊振動で毛穴を整える“バイブレーション”、これらの機能全てを1台でカバーできるのが特長です。

使用方法はとてもカンタン。アタッチメントを装着し、化粧水やスカルプエッセンスを塗布後、モードとレベルを選択して使用します。1回約10分、1日2回までの使用が可能。生活防水設計が施されているので、お風呂上がりの使用がおすすめです。肌や地肌を洗浄した後、美容成分をすみずみまで届けることができます。

気になる頭皮のケアは、タオルドライ後に育毛剤をもみ込み、血行を良くした後、スカルプギアを押し当てるようにして使用します。あとはドライヤーで髪を乾かせばお手入れ完了。普段通りのケアに「TILLET SMART-GEAR」を取り入れるだけで、サロンのようなお手入れが毎日受けられます。

プロ仕様の12段階のレベル設定なので、個人の体感や好み、症状に合わせた調整が可能。 特殊形状ヘッドは、ケアする部位に応じて使い分けられるアタッチメント仕様になっています。

サイズはW56×H156弌申杜漫約180g。

シンプルなデザインながら1台に6つの機能を搭載された「TILLET SMART-GEAR」でプロ仕様のホームケアを続けてみては？

