既婚の上司と一線を越えてしまった。彼は遊び？ それとも…／彼の奥さんがシにますように
『彼の奥さんがシにますように 私の方が愛されてるの』（リアコミ：原作、mego：漫画/KADOKAWA）第3回【全4回】
【漫画】『彼の奥さんがシにますように 私の方が愛されてるの』を第1回から読む
出会った順番が違っただけ。彼に愛されているのは私。だから奥さんがシねばいいのに――。新卒で入社した会社で、雪奈は頼りがいのある上司・岡崎に好意を抱く。彼の優しさに惹かれていく雪奈だったが、彼にはすでに家庭があった。想いを断ち切ろうと決意するものの、ある日、岡崎から食事に誘われて――。「妻に会う前に君に出会っていたら…」彼がこぼした言葉に、雪奈の心は大きく揺れ動く。そして始まってしまった禁断の関係。理性では止められない、不倫の泥沼を描いた『彼の奥さんがシにますように 私の方が愛されてるの』をお届けします。
【漫画】『彼の奥さんがシにますように 私の方が愛されてるの』を第1回から読む
出会った順番が違っただけ。彼に愛されているのは私。だから奥さんがシねばいいのに――。新卒で入社した会社で、雪奈は頼りがいのある上司・岡崎に好意を抱く。彼の優しさに惹かれていく雪奈だったが、彼にはすでに家庭があった。想いを断ち切ろうと決意するものの、ある日、岡崎から食事に誘われて――。「妻に会う前に君に出会っていたら…」彼がこぼした言葉に、雪奈の心は大きく揺れ動く。そして始まってしまった禁断の関係。理性では止められない、不倫の泥沼を描いた『彼の奥さんがシにますように 私の方が愛されてるの』をお届けします。