似てるけど違う…。地元の駅でトイレのドアを開いたはずが／SCPって何ですか？
『SCPって何ですか？』（梨：原作・監修、三山高・ハチフン：漫画/一迅社）第3回【全8回】
漫画家のMとHは、一迅社・comicHOWL編集部から、「ネットで人気の共同怪奇創作サイト・SCP財団についての漫画を描いてほしい」と依頼を受ける。「SCP財団」について解説するパートをMが執筆し、「SCP」と思しき怪異が現れる原作付きのパートをHは作画する。しかし、そのネーム原作を誰が描いているのかは明かされない。戸惑いながらも二人は、少しずつ「SCP」の世界へと入り込んでいく――。読めばSCPが何なのかきっとわかる、考察型ホラー『SCPって何ですか？』をお楽しみください。
©︎梨・三山高・ハチフン／一迅社
©︎梨・三山高・ハチフン／一迅社
©︎梨・三山高・ハチフン／一迅社
