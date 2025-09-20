お笑いコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長（31）が20日放送のTOKYO MX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）に出演。相方・スーパー3助（42）への不満を語った。

番組では、5つの質問に答えるコーナーが行われ、「最近イラっとしたことは？」という質問に、アンゴラ村長は即座に「スーパー3助」と回答。

「本当にろくでなしなんで…今日の収録も自分は関係ないのに“ここの銭湯、俺行ったことあるよ。サインとか飾ってあるからそれに触れてみてもいいかもね？”みたいな。こういうときに“スーパー3助が…”って言ったらワイプに宣材写真とかが出るじゃないですか。最近、もうあれで生計立ててると思います」と、相方のちゃっかりした振る舞いにイラ立ちを見せた。

かつては恋人同士だった2人。アンゴラ村長は「（交際当時のスーパー3助は）夕方4時くらいから飲みに出かけて、朝4時に帰ってくるような生活で…。にゃんこスターとして大事な時期も、昼間に寝ちゃって全然ネタ合わせができなかった」と、当時の不満も明かした。

現在、スーパー3助は結婚し、2人は“ビジネスパートナー”として活動中。それでも別れた直後は、「ネタ合わせしなきゃいけないのに、その場で“復縁できないかな？”って話になったりして…」と、複雑な関係性も語っていた。