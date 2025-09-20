【実話】38歳男、彼女いない歴38年の漫画家アシがマッチングアプリで100人と恋活→1年後に彼女ができた実体験【作者に聞く】
38歳、彼女いない歴38年。職業は漫画家アシスタントで、女性との出会いがない日々を送るハルマキさん。一生一人で生きていくと漠然と考えていた彼が、マッチングアプリで恋活を始めた。今回は、その体験を描いた漫画『38才男が100人と恋活して1年で初彼女ができた話』を紹介するとともに、恋活について詳しく話を聞いた。
■「妙な寂しさ」を誤魔化すのも限界だった
上京して15年、1人は気楽だと思っていたハルマキさんだが、40歳を前にして時折襲ってくる「妙な寂しさ」を誤魔化すのがつらくなっていたという。そんな中、同業の友人に彼女ができたと聞き、立ち上がる。
有名なマッチングアプリ3社に登録。しかし、最初は1カ月以上メッセージを交わすだけで、誰にも会うことができなかった。
初めて会ったのは、服飾系の仕事に就く33歳の女性「ゆりさん」。同じ関西出身で芸術系の大学を卒業していたこともあり、メッセージのやり取りもスムーズだった。これを機に、ハルマキさんはさまざまな女性と出会っていくことになる。
■100人と出会って気づいた「恋活」の最終地点
恋愛初心者だったハルマキさんは、多くの女性と会う中で「どうやって人を好きになるんだろう」という悩みにぶつかった。マッチングアプリの楽しかった点やつらかった点について、彼はこう語る。
「メッセージからのやり取りになるので、実際会ったらどんな方なんだろうって、毎回ドキドキとワクワクはありました。そして、いろんな経歴や価値観で恋活をしていることを知れて楽しかったです」
一方、つらかったのは、お互いが複数の人と会っている可能性があるため、どうしても比べられてしまうことだったという。
「初めて会って『ちょっといいな、この人』って僕だけが少し好感を持っていても、相手も同じ気持ちじゃない限り、じっくり何回も会ってお互いのことを知っていくことはなかなかできないと思いました。そのせいで、『この恋活はいつか上手くいくのか』ってずっと悩んでいました」と、当時の苦悩を明かした。
