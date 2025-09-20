ÎäÅà¥Þ¥°¥í¤òÁÒ¸Ë¤Î¡ÈÊÝÎäºÞ¡É¤Ë¡ÄÅÅµ¤»ÈÍÑ¤Î¡ÖÄ´À°ÎÏ¡×¤ò»Ô¾ì¤ËÈÎÇä¤·¤ÆÂÐ²Á ¿·¤¿¤ÊÀáÅÅ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î²ÄÇ½À
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹60¡î¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤ëÎäÅà¥Þ¥°¥í¤¬¡¢º£¡ÖÅÅÎÏÄ´À°¡×¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ë¡£ÎäÅàµ¡¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤â¸ËÆâ²¹ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¡ÈÊÝÎäºÞ¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤ë»î¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»þÂå¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ç¥Þ¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡×¤È¤ÎÏ¢·È¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È²ÄÇ½À¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶Ë´¨¥Þ¥¤¥Ê¥¹60¡î¤ÎÀ¤³¦¤ò»Ù¤¨¤ëÎäÅà¥Þ¥°¥íÁÒ¸Ë
¡¡ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤ÎÁÒ¸Ë²ñ¼Ò¡Ö¥·¥º¥ª¥«¥³ー¥ë¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¡×¤ÎÁÒ¸Ë¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á¥¤«¤é¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¥¥ó¥¥ó¤ËÎäÅà¤µ¤ì¤¿ÂçÎÌ¤Î¥Þ¥°¥í¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Îµù¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¸å¤ËÎäÅà¾õÂÖ¤Ç±¿¤Ð¤ì¡¢Á´¹ñ¤Î»Ô¾ì¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÁÒ¸Ë¤ÎÃæ¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥º¥ª¥«¥³ー¥ë¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡Ö¸ËÆâ¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï1850Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡¢¹â¤µ¤Ï7¥áー¥È¥ë¡¢5500¥È¥ó¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µ¼Ô¡§
¡ÖÂ©¤òÂç¤¤¯µÛ¤¦¤È¹¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É´¨¤¤¤Ç¤¹¡×
Â©¤â¡¢´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¿¿¤ÃÇò¤Ë¡Ä¡£ÁÒ¸ËÆâ¤Î²¹ÅÙ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹60¡î¤Ç¤¹¡£ÁÒ¸ËÆâ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡Ö¶Ë´¨¡×¤Î¤¿¤á¡¢¤ï¤º¤«2Ê¬¤Ç¤âÎ±¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Û¤É¡£¤½¤ì¤À¤±¥Þ¥°¥í¤Ï¡ÈÁ¯ÅÙ¤¬Ì¿¡É¡£¤³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹60¡î¤ÎÀ¤³¦¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢²°¾å¤Ë¤¢¤ë4Âæ¤ÎÂç¤¤ÊÎäÅàµ¡¡¢»º¶ÈÍÑÎäÅàµ¡¥áー¥«ー¡¦Á°ÀîÀ½ºî½ê¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¥Ñ¥¹¥«¥ë¥¨¥¢¡×¤Ç¤¹¡£
Á°ÀîÀ½ºî½ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡Ö¤³¤ÎÎäÅàµ¡¤Ï¶õµ¤¤òÎäÇÞ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿á¤½Ð¤·²¹ÅÙ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹80¡î¤Ç¸ËÆâ²¹ÅÙ¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹60¡î¤ËÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¥¼¥í¤Î¶õµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ï°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç1¥«·î¤Ë»È¤¦ÅÅµ¤ÎÌ¤ò¤ï¤º¤«1»þ´Ö¤ÇÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÎäÅà¥Þ¥°¥í¤¬¡ÈÊÝÎäºÞ¡É¤Ë¡ÄÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¥Ç¥Þ¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡×¤È¤Ï
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¥·¥º¥ª¥«¥³ー¥ë¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÈÁ°ÀîÀ½ºî½ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤¬ÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¡È¥«¥Á¥ó¥³¥Á¥ó¡É¤ÎÎäÅà¥Þ¥°¥í¤Ç¤¹¡£
ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡ÖÎäÅàµ¡¤ò»ß¤á¤Æ¤â¥Þ¥°¥í¤¬¡ÈÊÝÎäºà¡É¤Îµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£²¿»þ´Ö¤«»ß¤á¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ËÆâ¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç²æ¡¹¤Î¡ÈÅÅÎÏ¤ÎÄ´À°¡É¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
ÎäÅà¥Þ¥°¥í¤ò¡ÈÊÝÎäºÞ¡ÉÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤ÆÁÒ¸ËÆâ¤Î²¹ÅÙ¤òÄã¤¯ÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÎäÅàµ¡¤Î²ÔÆ¯¤òÍÞ¤¨¡¢°ì»þÅª¤Ë¾ÃÈñÅÅÎÏ¤âÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÈÀáÅÅ½Ñ¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢3¼Ò¤¬2025Ç¯7·î¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÊâÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡Ö¡È¥Ç¥Þ¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ËÄ´À°ÎÏ¤òÄó¶¡Äº¤¯³èÆ°¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Ç¥Þ¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡×¤È¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¤Î¡Ö¶¡µë¡×¤Ë±þ¤¸¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¡Ö¼ûÍ×¡×¤Ä¤Þ¤ê»ÈÍÑÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÀÍÛ¸÷¤äÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤È¤¤¤Ã¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ¤Ï¿Ê¤à°ìÊý¡¢Å·¸õ¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¶¡µëÎÌ¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¡£¡Ö¼ûÍ×¡×¤ËÂÐ¤·¡Ö¶¡µë¡×¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÂçµ¬ÌÏÄäÅÅ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¤½¤Î¡ÈÄ´À°ÎÏ¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑÂ¦ÌÜÀþ¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¥Ôー¥¯»þ¤Ê¤É¤ËÅÅÎÏ¤Î»ÈÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤¡¢ÀáÅÅ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿Ê¬¤ÎÂÐ²Á¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
¢£ÅÅµ¤¤ò»ß¤á¤ÆÊó½·¤òÆÀ¤ë¡Ä¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬»ÏÆ°
¡Öº£¤Þ¤ÇÅÅµ¤¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥Ç¥Þ¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡ÖWWF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç´Ä¶¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¾®À¾²í»Ò¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2022Ç¯3·î¤È6·î¡¢ÅìµþÅÅÎÏ´ÉÆâ¤Ç¤ÎÅÅÎÏ¤Ò¤ÃÇ÷»þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®À¾¤µ¤ó¡§
¡Ö2022Ç¯6·î¤ÎÅÅÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ËÅÅµ¤¤ò°ìÈÖ»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸åÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÂÀÍÛ¸÷¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÈ¯ÅÅÎÌ¤¬Íî¤Á¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¿ô»þ´Ö¤À¤±Â¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Û¤ó¤Î¿ô»þ´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ë²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ò·ú¤Æ¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÅÅµ¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¦¹©¾ì¤Ê¤É¤Ë¡È¤³¤Î»þ´Ö¤À¤±¡¢¤Û¤ó¤Î¿ô»þ´Ö¤À¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬Êó½·¤ª»ÙÊ§¤¤¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£»º¶È¡¦Ê¬Ìî¤Ê¤É¤À¤±¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢Ìó7¡ó¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×
¾®À¾¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥Þ¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï2000Ç¯Âå¤«¤éÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÈºÆ¥¨¥ÍÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÀáÅÅ¤Ï¡¢¡Ö²æËý¡×¤«¤é¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤òÃÏ°è¤«¤é»Ù¤¨¤¿¤¤
¡ÖÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¡×¤Ê¤É3¼Ò¤Ë¤è¤ëº£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÎäÅà¥Þ¥°¥í¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ°ì»þÅª¤ËÁÒ¸Ë¤ÎÅÅµ¤»ÈÍÑ¤òÍÞ¤¨¡¢¤½¤Î¡ÖÄ´À°ÎÏ¡×¤ò»Ô¾ì¤ËÈÎÇä¤·¤ÆÂÐ²Á¤òÆÀ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ÎäÅàÁÒ¸Ë¤ÎÅÅµ¤»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾å¤²¤ë¡×¡Ö²¼¤²¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÎá¤Ï¡¢¡ÖÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¡×¤¬Ì¾¸Å²°¤ÎËÜ¼Ò¤«¤é±ó³Ö¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡Ö¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ò300¥¥í¤«¤é150¥¥í¥ï¥Ã¥È¥¢¥ïー¤ËÍî¤È¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÎäÅà¸Ë¤Î²¹ÅÙ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹58ÅÙ¶áÊÕ¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÅÅµ¤¤Î»ÈÍÑÎÌ¤òÈ¾Ê¬¤ËÍÞ¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¸ËÆâ¤Î²¹ÅÙ¤Ï°ìÄê¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¥Þ¥°¥í¤ÎÉÊ¼Á¤ÏÎô²½¤·¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡ÖÎäÅà¥Þ¥°¥í¤¬ÊÝÎäºà¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨ÎäÅàµ¡¤ò»ß¤á¤Æ¤â¸ËÆâ¤Î²¹ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡×
ÅÅµ¤¤ÏÂçÎÌ¤ËÃù¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÅÎÏ»Ô¾ì¤Î¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¡ÖÄ´À°ÎÏ¡×¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎäÅà¥Þ¥°¥í¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥º¥ª¥«¥³ー¥ë¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡ÖÅÅÎÏ¼ûµë¤Ë´Ø¤·¤Æ¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¡×
ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡ÖÃæÉô¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÎÅÅÎÏ¼ûµë¤Î°ÂÄê²½¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÍÍ¤Êµ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤ÆÅ¸³«¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÅÅÎÏ¤Î¼ûµë¤Î°ÂÄê²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÎäÅà¥Þ¥°¥í¡×¤¬»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÀáÅÅ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÈÌ¤Íè¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤Ä¤Ê¤°´õË¾¤Î°ì¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯7·î25ÆüÊüÁ÷