「鹿島、強いわ」鬼木アントラーズが京都をかわして首位浮上！ 敵地で浦和を１−０撃破「この勝ち点３はでかい！」「早川やばすぎる」など反響
J１の29節時点で、首位の京都と同じ勝点55で２位の鹿島は９月20日、J１第30節で浦和と敵地で対戦した。
14分、相手GKのパスミスを見逃さなかった鈴木優磨が無人のゴールに蹴りこみ、鹿島が先制に成功する。
以降は追加点を狙いながら、浦和の反撃には強度の高い守備で対応。GK早川友基のビッグセーブも際立った。後半はスコアボードが動かず、鹿島がそのまま１−０で逃げ切った。
同時刻に行なわれた京都対清水は１−０で清水が勝利。この結果、勝点を58に伸ばした鹿島が首位に躍り出た。
鬼木達監督体制で悲願のタイトル奪還に突き進む鹿島。SNS上では「鹿島、強いわ」「鹿島勝ったああああ！」「この勝ち点３はでかい！」「いや、早川やばすぎるって」「早川が神過ぎる」といった声があがっている。
浦和とは過去７試合でいずれもドロー決着だったが、今回は力強く白星を手にし、優勝戦線で一歩前に出た。
