「朝起きられない」「疲れやすい」 起立性調節障害の可能性も……原因と治療法【医師が解説】
「朝起きられないのは怠け？」「立ちくらみやめまいは自分だけ？」「なぜこんなにやる気が出ず、いつも疲れているのだろう……」 そのような悩みを抱えていませんか？
それらは「起立性調節障害（OD）」が原因かもしれません。起立性調節障害は意思や性格の問題ではなく、体の自律神経がうまく働かないことが原因で起こる病気です。ここではプライマリケア医としての経験をもとに、ホームケア、薬物療法、そして見落とされがちな心のケアまで解説します。
さらに、症状のきっかけとなる「心の悩み」が存在することも多いため、心理的なアプローチによる心のケアも重要です。以下でそれぞれのアプローチ法を具体的にご紹介しましょう。
・血液量を増やすために、水分は1日1.5〜2L、塩分は10〜12gを目安に摂取する（持病がある場合は、塩分摂取量について医師に相談する）。スポーツドリンクも効果的
・バランスのよい食事を心がける。特に朝食を抜かないようにし、3食とる
・夜更かしを避け、十分な睡眠を確保する
・寝る前のスマホやゲームは、自律神経を刺激するため控える
・急な体位変換を避ける。起き上がるときも急に立たず、ベッドの上で足を動かしてからゆっくりと起きる
・日中も着圧ソックスなどで下半身に血液がたまるのを防ぎ、立ちくらみを予防する
・長時間の入浴・熱いシャワーは動悸などの症状が悪化することがあるので、入浴はぬるめのお湯で短時間、またはシャワーで済ませる
これらのちょっとした工夫から、生活習慣を整えていくことが重要です。
西洋薬に抵抗がある場合や、冷えや疲れやすさなどの他の症状を伴うときは、「五苓散」や「苓桂朮甘湯」など漢方薬が使われることもあります。
「朝起きられない」「体がだるい」といった症状は、本人の意思とは関係なく起こります。ご家族をはじめとする周りの大人は、「怠けている」と決めつけないようにしてください。
これらの症状に加えて、「気分が落ち込む」「食欲や意欲がない」「眠れない」といった心の不調が強そうな場合は、心療内科などの専門医の受診を検討しましょう。
薬物療法や認知行動療法、カウンセリングなどが有効なこともありますし、心療内科やカウンセラーと話すことで悩みの核心が明らかになり、解決の糸口が見つかることもあります。
体調のよい日と悪い日があることを受け入れ、無理をさせないことが大切です。
「あなたの症状は、あなたのせいではない」と、いつでも味方であることを本人に伝え、温かく支援してください。
▼武井 智昭プロフィール
0歳から100歳まで1世紀を診るプライマリケア医。小児科・内科の2つの専門医として、感染症、アレルギー、生活習慣病まで、幅広い診療と執筆活動を行っている。
(文:武井 智昭（医師）)
それらは「起立性調節障害（OD）」が原因かもしれません。起立性調節障害は意思や性格の問題ではなく、体の自律神経がうまく働かないことが原因で起こる病気です。ここではプライマリケア医としての経験をもとに、ホームケア、薬物療法、そして見落とされがちな心のケアまで解説します。
起立性調節障害を乗り越える治療法のポイント起立性調節障害の治療は、主に生活習慣の改善を含む「非薬物療法」と、「薬物療法」で進めます。これらを組み合わせることで、症状の改善を目指し、日常生活の支障を取り除いていきます。
さらに、症状のきっかけとなる「心の悩み」が存在することも多いため、心理的なアプローチによる心のケアも重要です。以下でそれぞれのアプローチ法を具体的にご紹介しましょう。
生活習慣の改善をメインとする「非薬物療法」薬に頼る前に、まずは生活を整えることが最も重要です。基本となる注意点を以下に挙げます。
・血液量を増やすために、水分は1日1.5〜2L、塩分は10〜12gを目安に摂取する（持病がある場合は、塩分摂取量について医師に相談する）。スポーツドリンクも効果的
・バランスのよい食事を心がける。特に朝食を抜かないようにし、3食とる
・夜更かしを避け、十分な睡眠を確保する
・寝る前のスマホやゲームは、自律神経を刺激するため控える
・急な体位変換を避ける。起き上がるときも急に立たず、ベッドの上で足を動かしてからゆっくりと起きる
・日中も着圧ソックスなどで下半身に血液がたまるのを防ぎ、立ちくらみを予防する
・長時間の入浴・熱いシャワーは動悸などの症状が悪化することがあるので、入浴はぬるめのお湯で短時間、またはシャワーで済ませる
これらのちょっとした工夫から、生活習慣を整えていくことが重要です。
医師・専門家のサポートを受けて、症状のコントロールを目指す「薬物療法」生活習慣の見直しや非薬物療法で症状が十分に改善しない場合は、薬物療法が検討されます。薬は医師の診断のもと、症状に合わせて処方されます。
西洋薬に抵抗がある場合や、冷えや疲れやすさなどの他の症状を伴うときは、「五苓散」や「苓桂朮甘湯」など漢方薬が使われることもあります。
心理的要素との関係も……心の不調が強い場合は、心療内科の受診も検討起立性調節障害には、「心理的要素」が関わることもあります。思春期は、テストや部活動、友人や家族との人間関係などの日々のストレスや悩みによって、症状が悪化することがあります。しかし、この心理的な要素は、しばしば見過ごされがちです。
「朝起きられない」「体がだるい」といった症状は、本人の意思とは関係なく起こります。ご家族をはじめとする周りの大人は、「怠けている」と決めつけないようにしてください。
これらの症状に加えて、「気分が落ち込む」「食欲や意欲がない」「眠れない」といった心の不調が強そうな場合は、心療内科などの専門医の受診を検討しましょう。
薬物療法や認知行動療法、カウンセリングなどが有効なこともありますし、心療内科やカウンセラーと話すことで悩みの核心が明らかになり、解決の糸口が見つかることもあります。
家族や周囲の理解が不可欠！ 起立性調節障害の治療・回復は「チーム医療」で起立性調節障害の治療は、本人の努力だけでなく、家族や学校など周囲の理解が不可欠です。本人に「自分は怠けている」と思わせるのではなく、ゆっくりと症状と向き合える環境を整えてあげてください。
体調のよい日と悪い日があることを受け入れ、無理をさせないことが大切です。
「あなたの症状は、あなたのせいではない」と、いつでも味方であることを本人に伝え、温かく支援してください。
▼武井 智昭プロフィール
0歳から100歳まで1世紀を診るプライマリケア医。小児科・内科の2つの専門医として、感染症、アレルギー、生活習慣病まで、幅広い診療と執筆活動を行っている。
(文:武井 智昭（医師）)