高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（47）といけだてつや（42）がYouTube「かっ飛BASE! BALL CHANNEL」を更新。同動画で選出してきた47都道府県の高校球児歴代ベストナインで行われた架空の甲子園大会の結果は…。

あくまで2人が独自に選んだベストナインによる仮想甲子園。その中でベスト8まで勝ち上がったのは青森、神奈川、愛知、石川、大阪、広島、愛媛、熊本。

準決勝では大阪が神奈川を破り、熊本が石川を破って決勝進出した。

熊本、大阪のベスとナインは次の通り。

【熊本県ベストナイン】

＜投手＞城戸 博（済々黌）

＜捕手＞伊東 勤（熊本工）

＜一塁＞川上哲治（熊本工）

＜二塁＞藤村大介（熊本工）

＜三塁＞村上宗隆（九州学院）

＜遊撃＞荒木雅博（熊本工）

＜外野＞松中信彦（八代第一）

前田智徳（熊本工）

沢村幸明（熊本工）

【大阪ベストナイン】

＜投手＞桑田真澄（PL学園）

＜捕手＞森 友哉（大阪桐蔭）

＜一塁＞清原和博（PL学園）

＜二塁＞山田哲人（履正社）

＜三塁＞中村剛也（大阪桐蔭）

＜遊撃＞立浪和義（PL学園）

＜外野＞平田良介（大阪桐蔭）

中田 翔（大阪桐蔭）

藤原恭大（大阪桐蔭）

決勝戦も2人の意見が一致。大阪が優勝となった。

実際に甲子園での熊本と大阪の直接対決は春6回、夏6回で、熊本の2勝、大阪の10勝。

かみじょうは「大阪のベストナインは9人中5人が全国制覇してるんですよ」と甲子園で輝いたナインを選ぶという企画の趣旨に一番合っていたのが大阪だった。

いけだは熊本出身だが「熊本の優勝経験者は城戸さんだけだった」と、大阪を称えた。