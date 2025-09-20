日本テレビ系「1億人の大質問!?笑ってコラえて!」（後7・56）が20日に放送され、恒例企画「朝までハシゴ旅」のロケで偶然にも元プロ野球選手と遭遇する場面があった。

今回はWEST.の小瀧望、「ぼる塾」あんりが若者に人気の出会いの街といわれる神奈川県の「野毛」でハシゴ旅を行った。

すると約600軒ある飲み屋街で小瀧が同番組歴代最多を更新。これまで「歴代のんべぇ」1位だった俳優・坂上忍の15杯を上回る16杯をあおった。さらに午前1時過ぎにお店に入り顔色を全く変えず17杯目を飲んでいた時、1人の男性が入店してきた。店の常連らしく、店長から「終わってんだよ!」とツッコまれていた。

すると突然、入店してきた男性が「あの…自己紹介させてもらっていいですか?」と切り出し「横浜DeNAベイスターズで12年ぐらいやってて」と元プロ野球選手だったと伝えた。

まさかの素性にあんりは「えぇ!?」と衝撃。「プロ野球選手?」と尋ねると、男性は「過去。過去っすよ」としつつ、名前を聞かれて「黒羽根です」と明かした。この男性は2005年の高校生ドラフトで当時の横浜ベイスターズからドラフト3位指名された黒羽根利規氏だった。

黒羽根氏は2017年に日本ハムへ移籍し、現在ドジャースで大活躍する大谷翔平投手ともチームメートでプレーしており「バネさん!」と、よく話しかけてくれたという。これに「ふと疑問に思って。何でそんなに話しかけてくれるの?」と理由を尋ねた。これに「翔平が一言ボソッと…」と、大谷からは「いや、新しく来た人で右も左も分からない。先輩かもしれないけど、後輩から距離つめるの当たり前じゃないですか」と秘話を明かした。