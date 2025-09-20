◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

男子4×400mリレーはアメリカが予選敗退となる波乱が起こりました。

予選は各組上位3チームが着順で突破。4着以下はタイム上位2チームが21日の決勝に進みます。

1組目のアメリカは、2走から3走へバトンを受け渡す際にザンビアの走者と交錯し、もたつく間に最下位に後退。4走で追い上げますが、3分01秒06で6位フィニッシュとなり、この時点で予選敗退が決まります。

一方、2組目に登場した日本は、1走の中島佑気ジョセフ選手が流れをつくり、佐藤風雅選手、吉津拓歩選手、今泉堅貴選手とつなぐと、2分59秒74の日本歴代4位のタイムでフィニッシュ。しかし、組6着で予選突破で5着のポルトガルまで0秒04届かず、涙をのみました。

▽男子4×400mリレー予選結果

Q=順位通過、q=記録通過

〈1組目〉

1位 南アフリカ 2分58秒81 Q

2位 カタール 3分00秒15 Q

3位 オランダ 3分00秒23 Q

4位 ケニア 3分00秒76

5位 中国 3分00秒77

6位 アメリカ 3分01秒06

7位 フランス 3分01秒64

(ザンビアは規則違反による失格)

〈2組目〉1位 ボツワナ 2分57秒68 Q2位 ベルギー 2分57秒98 Q3位 イギリス 2分58秒11 Q4位 ジャマイカ 2分59秒13 q5位 ポルトガル 2分59秒70 q6位 日本 2分59秒74(ブラジル、オーストラリアは規則違反による失格)