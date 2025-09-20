甘い世界観＆大人っぽさをゲット♡ スポーティーな「トラックジャケット」の着こなし術

この秋これさえ持っておけば安心なアイテムが知りたい！そこで今回は、ガーリー＆大人っぽスタイリングの両方に使える万能な「トラックジャケット」の着こなし術をご紹介します。甘い世界観をしっかりアピールしつつも、おしゃれ上級者に見えるコーデの組み方をお見逃しなく♡

トラックジャケット

Kムードなスポアイテムだって着こなせるんです

ガーリーアイテムとあわせて甘辛にも大人っぽスタイリングのハズしにも使えて万能な、スポーティーなブルゾン。

ドットや胸元のバラモチーフで大好きな甘い世界観もしっかりアピール。