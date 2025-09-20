甘い世界観＆大人っぽさをゲット♡ スポーティーな「トラックジャケット」の着こなし術
この秋これさえ持っておけば安心なアイテムが知りたい！そこで今回は、ガーリー＆大人っぽスタイリングの両方に使える万能な「トラックジャケット」の着こなし術をご紹介します。甘い世界観をしっかりアピールしつつも、おしゃれ上級者に見えるコーデの組み方をお見逃しなく♡
Kムードなスポアイテムだって着こなせるんです
ガーリーアイテムとあわせて甘辛にも大人っぽスタイリングのハズしにも使えて万能な、スポーティーなブルゾン。
ドットや胸元のバラモチーフで大好きな甘い世界観もしっかりアピール。
少女なワタシ is...
Cordinate ふりふりミニでガーリッシュな白と黒
スポーティーなアイテムはコーデに1点だけが、ぷり可愛く着こなすヒケツ。
オトナなワタシ is...
Cordinate オフィス界隈なパンツで上級者なハズシをIN
スーツライクなスラックスをあえてMix。Kアイドルから火がついたスポーティー×オフィスコア。
撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／本田紗来（本誌専属）
Ray編集部 副編集長 小田和希子
本田紗来