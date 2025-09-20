甘い世界観＆大人っぽさをゲット♡ スポーティーな「トラックジャケット」の着こなし術

この秋これさえ持っておけば安心なアイテムが知りたい！そこで今回は、ガーリー＆大人っぽスタイリングの両方に使える万能な「トラックジャケット」の着こなし術をご紹介します。甘い世界観をしっかりアピールしつつも、おしゃれ上級者に見えるコーデの組み方をお見逃しなく♡

Kムードなスポアイテムだって着こなせるんです

ガーリーアイテムとあわせて甘辛にも大人っぽスタイリングのハズしにも使えて万能な、スポーティーなブルゾン。

ドットや胸元のバラモチーフで大好きな甘い世界観もしっかりアピール。

少女なワタシ is...

Cordinate ふりふりミニでガーリッシュな白と黒

スポーティーなアイテムはコーデに1点だけが、ぷり可愛く着こなすヒケツ。

黒ドットレーストラックジャケット 20,430円、白フリルティアードミニスカート 9,680円／ともにCRANK（HANA KOREA）イヤリング 7,700円／アビステ チェーンバッグ 48,620円／minitmute（HANA SHOW ROOM）キルティングサンダル 13,200円／RESEXXY シアーソックス／スタイリスト私物

オトナなワタシ is...

Cordinate オフィス界隈なパンツで上級者なハズシをIN

スーツライクなスラックスをあえてMix。Kアイドルから火がついたスポーティー×オフィスコア。

黒ドットレーストラックジャケットは着回し。グレーサイドレースパンツ 9,900円／PELLICULE カチューシャ 8,030円／CA4LA イヤリング 7,350円／アビステ シルバーパンプス 8,250円／RANDA タンクトップ／スタイリスト私物

撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来