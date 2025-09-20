◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節 京都０―１清水（２０日・サンガＳ）

首位の京都は、ホームで清水を迎えたが、１１試合ぶりの無得点で、黒星を喫した。５月３１日のＦＣ東京戦から続いていたＪ１でのクラブ無敗記録は１０試合（７勝３分け）でストップ。鹿島が勝利したため、２位陥落となり、引き分けの柏と勝ち点５５で並んだ。

前半１２分、清水にＰＫを与えてしまうが、シュートはクロスバーに阻まれ、ピンチを切り抜けた。前半１７分には京都が反撃。ＭＦレオゴメスが右足でゴールを狙うものの、相手ＧＫにブロックされた。京都は、リーグ最多タイ１６ゴールのＦＷラファエルエリアスが今節出場停止。エースが欠場のなか、得点を奪えず前半は０―０で折り返した。

後半開始すぐには、ゴール前でのパスミスでピンチを招くが、ＤＦ陣が体を張ってシュートを阻止。後半１５分、エリア内でＦＷ原大智が体勢を崩しながら右足を振り抜くも、ネットは揺らせず。後半３０分には清水が先制。右からのスルーパスに途中出場のＭＦ矢島慎也が右足で流し込んだ。

１点を追う京都は、途中出場のＭＦ山田楓喜を中心に猛攻。フレッシュなメンバーで清水ゴールを攻め立てたが、相手ＧＫのスーパーセーブで決定機を逃した。後半４４分には、ＭＦ佐藤響がエリア手前からこぼれた球を放つも、ゴール右へと外れた。後半アディショナルタイムも攻め続けた京都だが、サポーターに白星は届けられなかった。