北海道発「シマエナガぷるぷるみるくぷりん」が全国通販に登場♡

北海道限定販売で大きな話題を呼んだ「シマエナガぷるぷるみるくぷりん」。SNSでは「かわいすぎる！」「全国で買いたい！」と熱い声が続出していました。その人気を受け、ついにネット通販が決定♡ 北海道に行かなくても全国から購入できるようになり、SNS映えも間違いなしのスイーツとして注目を集めています。おうち時間にぴったりのご褒美スイーツをチェックしてみて♪

シマエナガぷるぷるみるくぷりんの魅力

「雪の妖精」と呼ばれるシマエナガをモチーフにした、見た目もキュートなプリン。なめらかでぷるぷる食感のミルクプリンは、まるで北海道の大自然を感じさせるようなやさしい味わいです。

可愛らしいデザインに加え、しっかりとしたコクのあるミルク感が広がり、見ても食べても楽しめる逸品となっています♡ SNSに投稿したくなる可愛さで、贈り物にもぴったりです。

全国どこでも購入できる販売店舗

これまで北海道内の観光売店や高速道路のサービスエリア、道の駅でしか手に入らなかった「シマエナガぷるぷるみるくぷりん」。

要望の多さから、楽天オンラインショップ2店舗にてネット通販がスタートしました。

これにより全国どこにいても手軽に注文できるように♪ 北海道に行けない方でも、人気スイーツをおうちで楽しめます。

可愛さと美味しさをおうちで楽しんで♡

北海道でしか買えなかった「シマエナガぷるぷるみるくぷりん」が、ついに全国通販に対応。

可愛いビジュアルとぷるぷる食感は、自分へのご褒美にも大切な人への贈り物にもぴったりです。気軽にお取り寄せできる今こそ、話題のスイーツをおうちで味わってみてくださいね♪