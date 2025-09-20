俳優の有村架純さん（32）が19日、都内で行われたスマートフォンの発売イベントに登場。高校2年生のときに迎えた人生の転機について語りました。

新機種の数字にちなんで、『17』にまつわる思い出を聞かれた有村さんは「17は自分が事務所に入った年齢ですかね。なのでオーディションを受けてから合格して、すごくガラッと心が変わった瞬間」と回答。

続けて「17歳ってちょうど進路を決めないといけない高校2年生のタイミングで。このオーディションがダメだったら、もう普通に大学に進学しようと思っていたんですよ。先生にも“進路をどうするか、もう決めなきゃいけないよ”って言われていて。で、ちょうど11月の秋に、東京から地元の駅前の喫茶店に、事務所のマネージャーさんが来てくれたので、そこで落ち合って雑談程度にお話ししていたら、“じゃあよろしくお願いします”って言われて。もう拍子抜けというか。“え、何がですか？”っていうような。あの日は忘れられないですね」と、芸能界入りにつながる思い出の一日を明かしました。

有村さんが登場したのは『au 新iPhone発売イベント』。西野七瀬さん（31）とともにCM撮影エピソードなどを語りました。