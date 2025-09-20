同期3人との野球観戦姿に「可愛い」の声続々

母は大河ドラマやNHK連続テレビ小説などに出演した大物女優…。25歳アナウンサーの犂兩鎰畛僂肪輒椶集まっている。

「先日、同期と阪神戦に！」とインスタグラムに書き込み、中日ドラゴンズのユニフォームをまとい観戦している様子を披露したのはCBCの中村彩賀アナウンサー。

同じくCBCの、友廣南実アナウンサー(24)と小川実桜アナウンサー(23)を交えた3人が朗らかな笑顔を見せており、仲睦まじい姿となっている。

SNS上では「慶子ママにそっくり綺麗」「とても綺麗で可愛い」「同期3人いいですねー！！ほっこり」などのコメントが寄せられていた。 中村アナは慶應義塾幼稚舎、慶應義塾中等部、慶應義塾女子高等学校、慶應義塾大学を卒業。2024年にCBCへ入社し、25年1月「週刊さんまとマツコ特大号」(TBS)で、女優の斉藤慶子(64)＝宮崎県出身＝の娘であることを明かし、SNSなどでは「娘さんなんだ！」「知らなかった」などと盛り上がった。斉藤は1996年放送のNHK大河ドラマ「秀吉」や98年放送のNHK連続テレビ小説「天うらら」などに出演している。