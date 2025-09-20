「こんなリアルなパン初めて見た」

物語も佳境を迎え、盛り上がりを見せるNHK連続テレビ小説「あんぱん」。最終回を前に出演俳優が劇中で登場したアイテムを公開した。

15日から放送された第25週「怪傑アンパンマン」では、柳井嵩(北村匠海)が描いた漫画がミュージカル化された。その劇場にヤムおんちゃんこと屋村草吉(阿部サダヲ)が届けたのが爛▲鵐僖鵐泪鵑僂鶚瓠

放送後に音楽家･いせたくやを演じている「Mrs. GREEN APPLE」大森元貴がXで紹介。眉毛や目、鼻や特徴的なほっぺたが精巧に作られたパンの全貌が明らかになった。

この投稿に「もっくんも子ども達に交じってヤムおんちゃんからもらったの?」「こどもなら、絶対『これ、たべるぅ〜』のやつ。あ、これがルーツなんだぁ!」「こんなリアルなアンパンマンのパン初めて見た」「作るの難しいのよ。鼻とほっぺのバランスが…」「ぎゃ！可愛い♡」「わたしも、このあんぱん食べたい」「かわいい…美味しそうだけど可愛い過ぎて食べらんない」などの声が上がった。 「あんぱん」は、NHK総合(毎週月〜土曜午前8時)などで放送中。NHKプラスで見逃し配信も視聴できる。