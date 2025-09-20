櫻坂46

写真拡大

　櫻坂46の公式Xが20日、新規投稿を行い、謎に満ちた内容がファンの間で話題となっている。

【動画】どういう意味？　櫻坂46公式Xが謎の投稿

　投稿されたのは、さまざまな数字が次々に表示されるGIF動画のみで、説明文は一切なし。その意味深な演出に、ファンの間では考察が広がっている。

　櫻坂46は、8月24日に行われた「5th TOUR 2025 “Addiction”」ツアーファイナルで、13thシングルを10月29日にリリースすることを発表。また、来年4月に「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を行うことも伝えていた。

　しかしその後の続報がないため、ファンの間では「ついに動き出した！」「何が始まるんです？」「みんな大好き考察ネタきたーー！」「やばい何も分からない」などの反響が広がっている。

引用：「櫻坂46」X（＠sakurazaka46）