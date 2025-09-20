ＦＣ東京、鬼門の「多摩川クラシコ」で５戦ぶり勝利…ＭＦ遠藤渓太のヘッドが決勝点

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節 川崎０―１ＦＣ東京（２０日・Ｕ等々力）

ＦＣ東京にとって、川崎との「多摩川クラシコ」は４連敗中。２４年以降の最近３戦は０―３と一方的に敗れていた。

試合はＦＣ東京が前半２３分に先制した。

左ＤＦ長友が持ち上がると、前方のＭＦギリェルメにパス。クロスはファーに流れたが、拾ったＦＷ長倉が右からクロスを上げ、ゴール前でフリーになっていたＭＦ遠藤が頭で決めた。

１７日の多摩川クラシコに向けた両チームの会見（川崎市内）で「最近のクラシコではボコボコに負けているので、今回は勝てるように。先に点を取りたい」と話していた遠藤が宣言通りの先取点となった。

後半、ＦＣ東京は守勢に回る時間帯が多くなったが、ＤＦショルツを中心に守備陣が集中を切らさなかった。後半アディショナルタイム３分、川崎ＤＦ三浦のクロスからＦＣ東京ＤＦがクリアしたところを最後はＭＦ脇坂が押し込み、ネットを揺らしたが、クロスが上がったタイミングでゴール前にいたＤＦウレモビッチがオフサイドとなり、無得点。ＦＣ東京は前節（１５日）・東京ダービー（東京Ｖ戦、１〇０）に続いて２試合連続の“ウノゼロ”勝利となった。

対川崎戦は、２３年５月１２日の対戦（２〇１、国立）以来、５戦ぶり勝利を飾った。