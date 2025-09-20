謝罪する相手はそっちじゃない！ 義妹を頼ろうとする夫に天誅【義妹と妊活する夫の末路 Vol.42】
※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。
■これまでのあらすじ
夫が家に義妹を連れ込んでいることを知った妻。お隣さんとともに、夫が”在宅勤務”している部屋へと乗り込むことに。対面した義妹は動揺するどころか「親戚が家にいる、ただそれだけ」と言い逃れようとします。そんな義妹の手を妻は振り払い…？
決戦！
すでに夫が認めてしまった！
強い言葉で義妹を拒絶した妻。
ただ親戚が家を訪ねただけ…それだけだったら言い逃れできたかもしれません。
しかし、すでに夫はお隣さんに向かって関係を認めたのです。しかもバッチリ録音済み！
すると夫が義妹に向かって「マナ、ごめん…」と口走ります。
「どっちに謝ってるのよ！」
こんな夫、もうとことんやり込めるしかない！
(ぽん子)