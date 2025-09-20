渋谷すばるが11月5日にリリースするニューアルバム『Su』のタイトルトラックに、横山裕がスペシャルゲストボーカリストとして参加する。

（関連：SUPER EIGHT 横山裕の止まらぬ快進撃！ 『24時間テレビ』チャリティーランナーや渋谷すばる対バンなど、多岐にわたる才能に光）

同楽曲「Su」は、本日9月20日に神戸 ワールド記念ホールで行われた対バンイベント『横山裕×渋谷すばる』のアンコールにて初披露された。渋谷と横山の力強いかけ合いが織りなす圧巻のパフォーマンスになったという。

また、完全生産限定盤（FC盤）、初回生産限定盤に付属するBlu-rayに収録される「Su」のMVに、横山が出演していることも新たに明らかとなった。同MVは2人のレコーディング風景で構成されており、久しぶりの共演でも息の合った掛け合いが自然に繰り広げられている。さらに、同楽曲のレコーディング過程を追ったビハインド映像も収録される。

なお、11月よりスタートする『渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」』のFC1次先行も受付中。詳細は『Su』スペシャルサイトへ。

・渋谷すばる コメント

今持ってるもの全て注ぎ込みました。もう何もないです。人、音楽、愛、思い、仲間、熱、Su！Su！Su！それぐらいしかないです。渋谷すばる史上、最高傑作です。楽しんで頂けたら幸せです。そして、ライブ会場で待ってます！

・横山裕 コメント

今回、すばるの楽曲「Su」に参加できたことがめちゃくちゃ嬉しかったです。これぞ“渋谷すばる”。めちゃくちゃかっこいいイカした楽曲です。僕にとっても特別な曲になりました。レコーディングはすばるに言われるがまま頑張りました。この曲が世の中にどういう広がり方をしていくのか、僕自身も楽しみです。皆さんぜひ聴いてください。

（文＝リアルサウンド編集部）