「陸上・世界選手権・男子４００メートルリレー予選」（２０日、国立競技場）

日本は１走小池祐貴（３０）＝住友電工＝、２走柳田大輝（２２）＝東洋大＝、３走桐生祥秀（２９）＝日本生命＝、アンカー鵜沢飛羽（２２）＝ＪＡＬ＝で臨み、３８秒０７の２組３着で２大会連続の決勝進出を決めた。全体では５番目のタイム。２１日の決勝では３大会ぶりのメダル獲得を狙う。

日本は３大会ぶりのメダルを狙い、注目されていた１走にベテラン小池を投入した日本。しっかりとバトンを繋げたが、ガーナ、オランダに次ぐ３着で最終決戦に駒を進めることになった。

レース後、選手らはホッとした表情を浮かべた。小池は個人の１００メートルが終わった後に１走での起用を告げられ「マジかって思った。思いませんでした？」と笑いながら報道陣に問いかけた。そして「鳥肌立ちました。こんな埋まってるのって」と、声援に感謝。バトンについては「事故レベルで詰まった。調整して、思い切り出る、走る、後ろを信じる。それでいきたい」と語った。柳田も「痺れましたね。色んな人が地鳴りみたいって言ってたのがわかりました。バトンはしっかりつなぐという指示があった。修正する部分があった」と振り返った。個人の１００メートルでは予選敗退に終わった桐生は「１００のレースは１週間見ずに、あした終わって振り返りたい。着順でしっかり通ったので良かった。明日はバトンがもっと鋭くなって、もっといい位置で鵜沢君に渡したい。こんな歓声を味わうことはほぼないと思う。明日はその歓声がもっと上がる順位にして鵜沢君にゴールしてもらえるようにしたい」と決勝を見据えた。鵜沢は「走る前までは緊張してたんですけど、このメンバーいるんで緊張する必要ないなと。もらったバトンをいち早くゴールに運ぶだけだった」と語った。

小池は決勝へ「バトン攻めるのと、雰囲気にのっかって思い切り走るだけ。仲良くやりましょう」とうなずいた。