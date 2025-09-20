UNISON SQUARE GARDENの田淵智也（Ba）が、自身の生誕40周年を記念したソロカバーアルバム『田淵智也』を12月3日にリリースする。

自身の名前をタイトルにした今作では、「影響を受けたバンドや尊敬するバンドの好きな楽曲を歌に残したかった」という。自身がプロデュースしているDIALOGUE＋の「デネブとスピカ」、UNISON SQUARE GARDENの代表曲「シュガーソングとビターステップ」のセルフカバーを収録した全11曲のフルアルバムとなる。

あわせて公開されたアートワークは、田淵の顔が全面に押し出されたジャケット写真に。田淵がアーティストやクリエイターとして活動してきた集大成ともいえる名刺のような1枚となっている。

また、今作の先行予約特典としてライナーノーツが付属することも決定。先行予約対象期間は、本日9月20日から10月13日まで。さらに、リリースを記念したイベントも計画中で、詳細は後日発表される予定だ。

なお田淵は、生誕40歳記念トークセッションを新宿ロフトプラスワンにて開催中。今後は9月20日に尾崎世界観、10月23日にオーイシマサヨシ、11月2日にレジーをゲストを迎えて行われ、配信チケットも用意されている。

（文＝リアルサウンド編集部）