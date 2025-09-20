あのちゃん、ライブ前のルーティン告白「それを必ずやってステージ立ってる」

9月15日（月）の『あのちゃんねる』では、人気企画「スナックあの」の公開収録バージョンを放送。ダイアン津田、Aマッソ加納、ME:IのKEIKOとAYANEがゲストとして登場し、スナックのママに扮したあのちゃんとゆる〜いトークを繰り広げた。

【映像】受験生からの質問に、あのちゃんが熱く語った言葉

そのなかで、客席から出演者への質問を募集する場面があり、前列に座っていた少女のこんな質問が紹介された。

「今週高卒認定試験を受けるんですけど、そういう大事な局面の時、みなさんどうしてますか？」

AYANEは「イメージトレーニングと、音楽を聞くようにしています」、KEIKOは「人はいつか死ぬと思って、ここで失敗しても100年あるしって思う」と、それぞれ心の持ち方について語った。

一方、あのちゃんは「もう自分だけをとにかく信じる。僕は絶対できる。誰にも負けない。絶対逃げちゃダメって。自己暗示に近いというか、それを必ずやってステージ立っている」と明かした。

「やっぱり自信を持ってステージ立ちたいなぁって思っています」とアーティストとしての想いを語ったあのちゃん。

この言葉に一同は感心し、「自分を信じるは、デカいかもしれないですね」と加納が話すと、津田も「結局それが一番ちゃうか」と共感していた。