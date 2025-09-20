SHE’Sが、新曲「花雨」（読み：カウ）を9月24日に配信リリースする。

（関連：SHE'Sは味方であり続ける バンドの音楽性を象徴した『Memories』ツアーの意義）

本情報は、本日9月20日にグランキューブ大阪で行われた、SHE’Sが管弦楽団と共に贈るホール公演『Sinfonia "Chronicle" #4』の公演中に、同楽曲のサプライズ披露と共に発表されたもの。都会の喧騒から少し距離を置き、前を向く時間を作るときに聴きたくなるような、日本らしい夏の終わりにぴったりの楽曲に仕上がっているという。

また、歌詞検索サービス 歌ネットにて、本日より歌詞の先行公開も決定。さらにSHE’Sの公式YouTubeチャンネルでは、歌詞とあわせて楽曲の冒頭を少しだけ聴くことのできるショート動画も公開されている。

なおSHE’Sは、10月1日、2日に『Sinfonia "Chronicle" #4』の昭和女子大 人見記念講堂公演を開催予定だ。

・井上竜馬（Vo/Key） セルフライナーノーツ

ゆっくり、時に恐ろしい速さで時代が動いていく。額から汗がじっとりと垂れていくように。氷があっという間に溶けていくように。誰かに忘れられながら、同じように僕も誰かを忘れながら生きて行く。それでもふいに思い出す。“今頃向こうで花の雨が降っているんだろうか”などと、考えても大して意味のないようなことを頭に浮かべながら。どんな時代の中でも人を想うことを忘れないようにと、願いを込めて唄にする。

（文＝リアルサウンド編集部）