【トリプル台風→ダブル台風に】「台風18号（ラガサ）」沖縄地方は高波に注意を「台風19号（ノグリー）」日本列島には来る？「台風17号（ミートク）」は熱帯低気圧に 16日間の天気シミュレーション【気象庁 台風情報・20日午後7時20分更新】