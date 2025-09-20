“多摩川クラシコ”はFC東京に軍配！ 遠藤のヘディング弾で１−０勝利！ 敗れた川崎は５試合ぶりの黒星に
Jリーグは９月20日、J１第30節の川崎フロンターレ対FC東京をUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで開催。１−０でFC東京が勝利を収めた。
今季２度目の“多摩川クラシコ”で、序盤は拮抗した展開となるなか、23分にFC東京が先制。右サイドからの長倉幹樹のクロスに、遠藤渓太がヘディングで合わせてネットを揺らす。
追いつきたい川崎は、33分にラザル・ロマニッチがシュートを放つも枠を捉えられず。FC東京の１点リードで前半を終える。
後半はホームチームが攻勢を強める。ファンウェルメスケルケン際が53分と57分に狙ったシュートは、精度を欠いて得点に繋げられない。
90＋３分には脇坂泰斗がネットを揺らすも、これはオフサイドの判定で得点取り消しに。このまま終了し、完封勝利を飾ったFC東京は２連勝、敗れた川崎は５試合ぶりの黒星となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
