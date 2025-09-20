2025年9月19日（金）から2026年1月12日（月）まで、『さっぽろ地下街ポールタウン』に『BAGEL & BAGEL Everyday！』が出店しています。

『BAGEL & BAGEL Everyday！』は、『BAGEL & BAGEL』の姉妹ブランドであり、“いつでも、どこでも手軽に食べられる、身近な食べ物としてベーグルを提供する”シリーズ。

今回の催事出店では、『BAGEL & BAGEL Everyday!』シリーズのベーグル15種類とマフィン7種類が出張販売しています。

詳細情報

BAGEL & BAGEL Everyday! 催事販売

出店場所：北海道札幌市中央区大通西4丁目 さっぽろ地下街ポールタウン【生活の木】横 イベントスペース

出店期間：2025年9月19日（金）～2026年1月12日（月）

営業時間：10:00～20:00

価格：ベーグル単品 1個 230円／お好きなベーグル5個セット 1,000円／マフィン単品 1個 250円／お好きなマフィン3個セット 600円

北海道Likers編集部のひとこと

毎日食べたくなる『BAGEL & BAGEL Everyday!』シリーズが『さっぽろ地下街ポールタウン』で購入できるチャンス！

もちもち食感のベーグルも、しっとり優しい甘さのマフィンも、全種類食べてみたい！ セットで購入するとお得になるので、まとめ買いもおすすめです◎

文／北海道Likers

