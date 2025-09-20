◇陸上世界選手権東京大会第8日 男子1600メートルリレー予選（2025年9月20日 国立競技場）

男子1600メートルリレーの予選が行われ、日本は2分59秒74の2組7着でゴール。その後、3着だったオーストラリアなどが失格となり、6位に繰り上がった。5位のポルトガルの2分59秒70までタイムで拾われた。日本は0秒04差で敗退となった。

日本は今大会400メートルで、予選で44秒44の日本記録を樹立するなど日本勢過去最高の6位入賞を果たした中島佑気ジョセフを1走に起用。佐藤風雅が2走、さらに1600メートル混合リレーで8位入賞を果たした吉津拓歩、今泉堅貴の順で臨んだ。中島が先頭争いで2走につないだが、オープンレーンになった2走の3位の位置取りで佐藤風が競り負けて後ろに下がってしまう。3走へのバトンパスでも他チームと重なるようになる場面もあり、力を発揮できないまま前のチームをとらえることができず、7着でゴールした。

レースを終えた4人は厳しい表情のままだった。中島は「今は現実を受け止められない。こんなに多くの方に来ていただいて、明日メダルをとるところを見せたかった。ふがいない。メダルを目指すチームとして今回挑んで、2組はレベルが高いことは分かっていた。僕としても悪くはないけど(400で)決勝にいってない選手と走って、ラップタイムで(他国に)負けていたので。物足りなかった」と語った。

2走の佐藤風は「軸となる2走で流れが作れなくて申し訳ない。2組目のレベルが高い中で着順で決めれないと、メダルって言葉はまだまだ使っていいものではないなと思った。僕たちこそが世界トップと遜色ない走りをしないといけない」とし、3走の吉津は「受け止めるしかない。パリでは走れなくて、そこからどうしたらその気持ちを晴らせるかと思っていたけど、1年経ってあの時から覚悟が足りてなかったんだなと突きつけられた」と語った。

アンカーの今泉は「チャンスをつかめなかった。結果に結び付かなかったのは悔しい。まだまだ世界と差があると痛感した。負けたまま終われるほど自分は単純じゃないので、もっともっと挑戦していきたい」と前を向いた。