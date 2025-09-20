猫と一緒に添い寝をしていたというママさん。平和でやさしい時間を過ごしていたのですが、ママさんがあることをしたら、なぜか激怒してしまったようで……

不可思議な猫の行動には「ママさんの腕で、あんなにかわいく寝てたのに」「ウチの猫も◯◯が嫌いみたいです」と、中には同意の声も届いていました。さて、猫を怒らせた意外な行動とは？

【動画：ネコとの添い寝中、咳が出てしまい起きたママ→なぜかネコがブチギレてきて…理不尽すぎる『まさかの原因』】

ママに寄り添う

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』にアップされたのは、ママさんと過ごすプリンくんが、意外なことに怒り出す姿。

お昼ごはんを食べてお昼寝タイムだという、プリンくん。今日はママさんも一緒にお昼寝する予定だといいます。

実は風邪気味だというママさん。ソファに横になったらプリンくんが添い寝してくれたそう。

ママさんの脇へスポッと入って、安定する頭のポジションを探していたそう。ちょこっと耳だけ出た姿がかわいらしい！！

顎をママさんの腕に乗せる位置に決めたプリンくんは、数分で爆睡したといいます。ママの側は安心できるのかな？

とつぜん怒り出すプリンくん

ママさんは少しだけ横になるつもりが、プリンくんにベッドにされてしまったため、しっかり2時間眠ってしまったとか。あったかいプリンくんが添い寝してくれたら、眠ってしまう気持ちもわかります。

咳が我慢できなくなって、起きてしまったママさん。すると、プリンくんがなんだか不機嫌そうな顔を見せたそう。プリンくんのことも起こしてしまったから怒っているのかな？

ママさんが「起こしてゴメンね」といって撫でるものの、機嫌は直らなかったというプリンくん。なんとママさんをカプっと噛んでしまったそう。突然どうしてしまったの？

プリンくんが怒った理由は？

実はプリンくん、咳が嫌いなのだそう。嫌いな咳を聞かせてしまったので、仕返しとしてカプっと噛んできたといいます。

何度も「ゴメンね」と謝るママさんですが、プリンくんは怒り顔。「そんな怖い顔しないで」というママさんのことを、なおも噛もうとしたそう。

あんなに和やかな時間を過ごしていたのに、すっかり『激おこプリプリ丸』となってしまったプリンくん。

その豹変ぶりには「ママさんとプリンちゃんコントみたい」「ママが心配でプリンちゃん怒っているのかも」とのコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』では、プリンくんと、弟のメルくんのホンワカした日常動画がたくさん見られますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。